Как создают лес на дне Аральского моря

Касым-Жомарт Токаев в целях улучшения экологической обстановки поставил задачу по проведению лесомелиоративных работ на осушенном дне Аральского моря (ОДАМ) до 2025 года на общей площади 1,1 млн га, путем создания саксауловых насаждений, сообщает Zakon.kz.

Для получения максимальной приживаемости саксаула, лесомелиоративные работы проводятся на основании научных рекомендации и рабочих проектов (основные методы механизированный посев и посадка). Ведь казахстанская часть дна Аральского моря более засоленная чем на территории узбекской стороны.





"Наукой рекомендовано на почвах третьего типа посев (посадка) саксаула, на почвах четвертого типа – галофитные растения (карабак, сарасазан).Для создания леса на дне Аральского моря были проведены почвенные обследования на площади 753 тыс. га". Пресс-служба Минэкологии РК

Посадка на осушенном дне Арала сегодня обеспечена инфраструктурой по подготовке семян к посеву и выращиванию, также приобретена необходимая спецтехника.

Таким образом, усилиями Министерства экологии и природных ресурсов РК и акимата Кызылординской области за три последних года было посеяно 544,5 тыс. га леса. В текущем году планируется посадить еще 275 тыс.га.

Учитывая, что осушение Аральского моря является глобальной проблемой, Министерством осуществляется сотрудничество с международными организациями, в том числе с Международным фондом спасения Арала (МФСА), Всемирным банком, Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), Агентством США по международному развитию (USAID), Лесной службой Кореи и другими международными организациями.

"Летом и осенью 2021 года специалисты Узбекистана и Казахстана обменялись опытом по высадке саксаула и других деревьев на дне Аральского моря. По итогам визитов подписан Меморандум для более тесного сотрудничества в области лесного хозяйства в регионе Аральского моря".

Для посадки саксаула на засоленных и песчаных почвах наукой рекомендовано применение различных технологий. Для этого создан опытный участок на площади 150 га, где используются такие методы, как посадка с закрытой корневой системой и посев семян с использованием стимуляторов роста (гидрогель).

Для быстрой адаптации и высокой приживаемости посадочного материала в ближайшее время планируется завершить строительство лесного питомника на дне Аральского моря площадью 33 га. Этот питомник будет работать, как опытная площадка для столичного РГКП "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр", где хранится генетический банк лесных семян, в том числе и семена саксаула, который станет основной породой рукотворных лесов на дне Аральского моря.