Как создают лес на дне Аральского моря
Для получения максимальной приживаемости саксаула, лесомелиоративные работы проводятся на основании научных рекомендации и рабочих проектов (основные методы механизированный посев и посадка). Ведь казахстанская часть дна Аральского моря более засоленная чем на территории узбекской стороны.
"Наукой рекомендовано на почвах третьего типа посев (посадка) саксаула, на почвах четвертого типа – галофитные растения (карабак, сарасазан).Для создания леса на дне Аральского моря были проведены почвенные обследования на площади 753 тыс. га".Пресс-служба Минэкологии РК
Посадка на осушенном дне Арала сегодня обеспечена инфраструктурой по подготовке семян к посеву и выращиванию, также приобретена необходимая спецтехника.
Таким образом, усилиями Министерства экологии и природных ресурсов РК и акимата Кызылординской области за три последних года было посеяно 544,5 тыс. га леса. В текущем году планируется посадить еще 275 тыс.га.
Учитывая, что осушение Аральского моря является глобальной проблемой, Министерством осуществляется сотрудничество с международными организациями, в том числе с Международным фондом спасения Арала (МФСА), Всемирным банком, Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ), Агентством США по международному развитию (USAID), Лесной службой Кореи и другими международными организациями.
"Летом и осенью 2021 года специалисты Узбекистана и Казахстана обменялись опытом по высадке саксаула и других деревьев на дне Аральского моря. По итогам визитов подписан Меморандум для более тесного сотрудничества в области лесного хозяйства в регионе Аральского моря".
Для посадки саксаула на засоленных и песчаных почвах наукой рекомендовано применение различных технологий. Для этого создан опытный участок на площади 150 га, где используются такие методы, как посадка с закрытой корневой системой и посев семян с использованием стимуляторов роста (гидрогель).
Для быстрой адаптации и высокой приживаемости посадочного материала в ближайшее время планируется завершить строительство лесного питомника на дне Аральского моря площадью 33 га. Этот питомник будет работать, как опытная площадка для столичного РГКП "Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр", где хранится генетический банк лесных семян, в том числе и семена саксаула, который станет основной породой рукотворных лесов на дне Аральского моря.