На месте мертвого Арала в Казахстане появляется новая жизнь: что происходит сейчас

Общая площадь осушенного дна Аральского моря (ОДАМ) сегодня составляет около 6 млн га, из которых почти половина – 2,8 млн га – приходится на территорию Казахстана. И эта экологическая катастрофа остается одним из самых масштабных вызовов современности, сообщает Zakon.kz.

25 мая 2026 года в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК подробно рассказали, какие работы ведутся на дне мертвого Арала, чтобы остановить одну из крупнейших экологических катастроф.

"Полноценно вернуть воду и восстановить прежний уровень моря в его первозданном виде уже невозможно, поэтому ключевым путем предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации стали масштабные фитомелиоративные работы", – сразу заявили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать саксауловые насаждения на площади 1,1 млн га к 2025 году на ОДАМ.

Основная задача этого "зеленого щита" заключается в том, чтобы закрепить обнажившееся дно с помощью насаждений, снизить скорость ветра и остановить вынос ядовитых солей, пыли и остатков химикатов на прилегающие регионы.

Отмечается, что Казахстан накопил уникальный 30-летний опыт научных и практических изысканий в этой сфере, начав активное облесение пустыни еще в 90-х годах прошлого столетия.

"За первые 30 лет работы (1990-2020 годы) силами лесоводов Кызылординской области при поддержке крупных международных доноров (Всемирный банк, Глобальный экологический фонд и Лесная служба Кореи) на осушенном дне было создано более 195 тыс. га защитных лесов. Однако именно президентская инициатива придала работе масштабность и беспрецедентное ускорение". Пресс-служба МЭПР РК

На сегодняшний день, как заверили в ведомстве, стратегическое поручение главы государства полностью выполнено:

за 5-летний период (2021-2025 годы) лесомелиоративные работы охватили колоссальную площадь в 1 млн 117,5 тыс. га,

только 2026 году зеленый фонд увеличился еще на 116 тыс. га.

За время реализации этой исторической программы лесоводы заготовили и засеяли 3440,9 тонны семян саксаула и галофитных растений, а также вручную и механизировано вырастили и высадили 53,2 млн штук сеянцев саксаула.

"Этот рукотворный лес уже доказал свою жизнеспособность: мощные горизонтальные корни растений длиной до 12 м эффективно удерживают почву от разрушения ветром, а на самой территории постепенно зарождается новая экосистема – здесь селятся грызуны, пресмыкающиеся и птицы, активизируется почвенная биота и запускаются естественные процессы почвообразования. Также там можно встретить куланов, джейранов и зайцев-толаев". Пресс-служба МЭПР РК

Как отметили в министерстве, успех столь сложного процесса напрямую зависит от строгого соблюдения научного подхода и правильного подбора растительного ассортимента. Вся работа лесоводов базируется на многолетних изысканиях ученых-лесоводов во главе с профессором В.С. Кавериным и обязательных рабочих проектах, учитывающих тип засоления грунта, глубину и минерализацию подземных вод.

Главную ставку ученые делают на растения-аборигены и галофиты, способные выживать в экстремальных условиях. Настоящим спасением для региона стал саксаул черный – уникальное, быстрорастущее дерево, древесина которого настолько плотная, что тонет в воде, а возраст невозможно определить по годичным кольцам из-за специфического спирального роста камбия.

Для участков с еще более тяжелыми, мокрыми солончаками казахстанские ученые рекомендуют целую группу солеустойчивых кустарников и полукустарников, среди которых солянка Рихтера, солянка Палецкого, солянка древовидная, гребенщик, карабарак, соляноколосник каспийский и сарсазан.

Современные методы работы постоянно совершенствуются: лесоводы внедряют посев новых культур с использованием влагоудерживающих гидрогелей, стимуляторов роста и специальных удобрений, а для работы на труднодоступных участках ОДАМ начинают применять беспилотные летательные аппараты.

Огромное значение имеет и международное сотрудничество, в рамках которого проводится детальное картирование земель, бурятся глубокие скважины, закупается передовая техника и происходит регулярный зеркальный обмен опытом с коллегами из Узбекистана, использующими аналогичные технологии посадки.

Важным направлением научной работы стало повышение хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий. В настоящее время Казахский научно-исследовательский институт проводит подпокровный посев семян различных видов кормовых растений непосредственно на участках уже созданных саксауловых насаждений.

Данные изыскания, как уточнили в МЭПР, направлены на то, чтобы в последующем использовать эти искусственно озелененные площади в качестве полноценных отгонных пастбищ. Успешная реализация этого метода позволит сформировать устойчивую кормовую базу для животноводства и значительно повысить экономический потенциал фитомелиорированных земель, превращая некогда мертвую пустыню в ценный возобновляемый ресурс.

Наряду с традиционными методами лесоразведения учеными активно ведутся исследовательские проекты по применению передовых биотехнологий на осушенном дне Аральского моря. Использование биотехнологических подходов открывает новые возможности для ускоренного восстановления нарушенных земель и выведения более устойчивых к экстремальному засолению растительных форм.

Научные эксперименты в этой области призваны качественно повысить приживаемость насаждений в сверхжестких условиях ОДАМ и заложить технологическую основу для долгосрочной экологической стабилизации Приаралья.

Перед Министерством экологии и природных ресурсов РК и научно-исследовательскими организациями стоят масштабные задачи, призванные закрепить достигнутый успех и решить проблему низкой приживаемости сеянцев в суровом пустынном климате.

Так, для обеспечения посадок качественным материалом в Казалинске уже завершено строительство крупного питомника мощностью 3 млн сеянцев в год.

"Однако главным стратегическим шагом краткосрочной перспективы является создание совершенно нового лесного питомника площадью 15 га непосредственно на самом осушенном дне Арала, где уже установлены модульные контейнеры и успешно пробурена 500-метровая скважина, дающая теплую воду с выходом до 8-9 л в секунду. Посадочный материал, выращенный в таких условиях, будет максимально адаптирован к экстремальной среде обитания". Пресс-служба МЭПР РК

А для непрерывного научного сопровождения этих процессов в Кызылорде был открыт филиал научного института, ученые которого с 2024 по 2026 год проводят масштабные исследования по расширению ассортимента галофитов на самых тяжелых солончаках.

"Наконец, для обеспечения долгосрочной устойчивости и надежной защиты молодого зеленого массива от антропогенного воздействия на базе Аральского лесного хозяйства планируется создать государственный лесной природный резерват "Арал орманы" площадью более 1,3 млн га. Получив статус особо охраняемой природной территории, этот резерват станет гарантом сохранения рукотворного биокомплекса и продолжит планомерное возвращение жизни на высохшее дно Аральского моря". Пресс-служба МЭПР РК

Особое значение для Приаралья приобретает резолюция "Зеленый щит Центральной Азии", подписанная Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном на Региональном экологическом саммите 22 апреля 2026 года в Астане.

Данная инициатива, рассчитанная на 2026-2035 годы, знаменует переход Казахстана к системному межгосударственному подходу в борьбе с деградацией земель, опустыниванием и трансграничными пыльными бурями через формирование масштабных зеленых барьеров.

В рамках этой программы приоритетными объектами в Казахстане станет создание защитных лесных полос вдоль:

автомобильных дорог в Кызылординской и Актюбинской областей,

железной дороги Шалкар – Кандыагаш,

а также облесение Мойынкумского массива на стыке Жамбылской, Карагандинской и Улытауской областей.

Проектом строго регламентированы параметры будущей природной инфраструктуры:

ширина магистральных полос составит 100-150 м,

вспомогательных – 30-50 м,

а вдоль автомобильных и железных дорог – 100 м.

"Такой комплексный подход позволит не просто снизить скорость ветра и защитить населенные пункты, но и внедрить современные принципы агролесоводства, наладить мониторинг поглощения парниковых газов и создать условия для полноценного обращения углеродных единиц, выводя экологическую стабилизацию региона на принципиально новый уровень. Реализация углеродных проектов позволит привлечь международные инвестиции на лесовосстановительные работы в стране, что в итоге положительно скажется на ее лесистости". Пресс-служба МЭПР РК

В ведомстве уверены, что уникальный опыт лесоразведения, накопленный в Приаралье, также закладывает прочный фундамент для решения других застарелых экологических проблем страны.

"В долгосрочной перспективе министерство и научно-исследовательские организации совместно с заинтересованными компаниями планируют масштабировать апробированные технологии лесоразведения и реализовать проект по созданию защитного "зеленого щита" на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона". Пресс-служба МЭПР РК

В целом, как считают в министерстве, создание искусственных лесов путем посадки устойчивых древесно-кустарниковых пород на этих специфических землях позволит предотвратить ветровую эрозию и потенциальный разнос загрязненных частиц почвы, обеспечивая биологическую фиксацию грунтов и возвращая пострадавшие регионы к комфортной, безопасной и устойчивой жизнедеятельности.

22 апреля 2026 года Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Там президент Казахстана заявил, что степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер, и призвал к совместным действиям.