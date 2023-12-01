Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Президент призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря

Токаев призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря Фото: Telegram/oleg_mks
Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 декабря 2023 года на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, заявил, что Казахстан надеется привлечь партнеров к решению проблемы Аральского моря, сообщает Zakon.kz.

Цитату из выступления главы государства опубликовали в Telegram-канале Акорды.

"Например, мы призываем выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря – некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире. Казахстан примет председательство в Фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы", – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Материал по теме

«Что осталось от Аральского моря»: видео из космоса встревожило пользователей Сети

Глава государства также пригласил участвующие государства на Международный форум Астана в июне 2024 года.

"Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29", – добавил президент Казахстана. 

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия.

Также глава государства сообщил, что "Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана".

Читайте также

Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана
Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана
Жанель Абдрахманова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: