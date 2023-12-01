Президент призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря

Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 декабря 2023 года на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, заявил, что Казахстан надеется привлечь партнеров к решению проблемы Аральского моря, сообщает Zakon.kz.

Цитату из выступления главы государства опубликовали в Telegram-канале Акорды.



"Например, мы призываем выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря – некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире. Казахстан примет председательство в Фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

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Глава государства также пригласил участвующие государства на Международный форум Астана в июне 2024 года.

"Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29", – добавил президент Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал важнейшие минералы, которые станут незаменимыми в ближайшие десятилетия.

Также глава государства сообщил, что "Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана".