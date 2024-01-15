Сомнительное чаепитие: на качество пакистанского продукта обратили внимание люди, но не власти

Многие казахстанцы жалуются на качество пакистанского чая. При его заваривании потребители обнаруживают в пачках подозрительные частицы, а в чайнике – неестественно яркий цвет. Zakon.kz разбирался в ситуации с помощью лаборатории и причастных ведомств.

Вокруг пакистанского чая уже несколько лет витает в воздухе напряжение. Своим недовольством граждане делятся в социальных сетях, а материалы об обнаружении красителя в пакистанском чае публиковали многие СМИ.

На многочисленные публикации в СМИ о несоответствии продукта нормам Технического регламента Таможенного союза, а именно, об использовании в этих чаях запрещенных красителей, отреагировали власти.



В июне 2018 года в СМИ была распространена информация, предоставленная Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, о запрете на ввоз и продажу "пакистанского чая" в связи с нарушением сразу нескольких требований Технического регламента Таможенного союза: "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) и "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012). В чае лабораторно были обнаружены синтетические красители ("Солнечный закат" Е 110 и тартразин Е102), которые запрещены к использованию в чае.

Чай, который не отвечал требованиям безопасности, в соответствии с Приказом Главного государственного санитарного врача Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК от 15 июня 2018 года № 6-ПГВр, под следующими наименованиями: Al Barkat (производства A.A. Mughal General Traders), Gajjal’s Теа (производства KPK Gajjal’s), Allama (производства MTI medical Pvt), Pac Tea (производства Zaib-un-Nisa street Sadar Karachi) и Allied Tea (производства S.I.T.E. Karachi). При этом в чае Al Barkat выявлено содержание плесени, которое превышало норму в 10 раз, в чае Gajjal’s Теа – в 2-4 раза. Также чай пакистанского производства не соответствовал по маркировке: не была указана дата изготовления, наименование и местонахождение производителя, единый знак обращения ЕАС. В информации пресс-службы Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК было отмечено, что не соответствующий требованиям чай будет изъят. Вместе с этим "Комитет охраны общественного здоровья принимает меры для введения временного запрета на ввоз и продажу пакистанского чая", – прямая цитата Комитета.

В ноябре 2018 года пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК озвучила следующее решение:

"Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 октября 2018 года № 10-ПГВр "О прекращении действия некоторых пунктов постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 6-ПГВр "О введении временных санитарных мер по запрету ввоза и реализации чая" отменена временная санитарная мера по запрету ввоза и реализации чая "Al Barkat Classic Tea" (производства "A.A. Mughal General Traders" (Пакистан), чая "Premium Gold Tea" (производства "АВА групс LLP" КРК (Пакистан)".

В сообщении значится (прямая цитата): "Основанием снятия запрета на импорт послужили сведения о проведении соответствующих мероприятий и результатов лабораторных исследований вышеуказанной продукции. В целях мониторинга безопасности чая пакистанского происхождения и соответствия требованиям технических регламентов в течение последующих трех месяцев Комитетом охраны общественного здоровья будет проводиться усиленный лабораторный контроль".

При этом никаких подтверждающих документов с результатами лабораторных исследований Комитет публично не предоставил.

После новых жалоб потребителей на то, что в чае обнаружены фрагменты чайной пыли, а после заваривания он имеет неестественно яркий цвет, редакция Zakon.kz обратилась в лабораторию для исследования продукта на добавки и красители. В результате исследований алматинской испытательной лаборатории в десяти образцах разных чаев установлено присутствие красителей тартразин Е102 и желтый "Солнечный закат" Е110 в больших количествах, хотя, согласно требованиям безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 029/2012, утвержденного Советом Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 58 (приложения 9), их наличие в продукте не допускается вовсе.

Кроме того, на некоторых пачках чая отсутствует наименование и местонахождение производителя.

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, ТР ТС 029/2012, Требованию безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств (Приложение 9, п. 15), в чае не допускается использование красителей. Но пакистанский чай несоответствующего качества всюду продают в Казахстане, не обращая внимание на его сомнительный состав.

Редакция направила запрос в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК для разъяснения данной ситуации, к которому были приложены результаты лабораторного исследования.

На нашу просьбу о реагировании ведомства, поскольку контроль за безопасностью пищевой продукции является одним из приоритетных направлений деятельности Комитета, нам ответили:

"Метод испытания МВИ КZ.06.01.00559-2022 "Методика выполнения измерений "Чай. Определение синтетических красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (далее – МВИ) не включен в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований ТР ТС 029/2012, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 февраля 2018 года № 21 (далее – Перечень стандартов). В соответствии с пунктом 4 Приложения 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) методы исследований (испытаний) и измерений, аттестованные (валидированные) и утвержденные в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС, применяются только в случае их включения в Перечень стандартов, принятие которых осуществляется в порядке, утверждаемом Евразийской экономической комиссией. В этой связи вышеуказанный стандарт не может применяться в рамках ЕАЭС для контроля содержания красителей".

В Комитете также добавили, что лабораторией не проведена процедура расширения области аккредитации по показателю испытаний чая на синтетические красители по МВИ.

"С учетом вышеизложенного данный метод не может быть использован для определения красителя в чае и, соответственно, основанием для принятия мер в отношении указанного чая. Одновременно сообщаем, что в настоящее время РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета (далее – НЦЭ) разработан МВИ "Чай. Определение синтетических красителей", позволяющий определить в чае показатели синтетических красителей, таких как тартразин (Е102), желтый "Солнечный закат" (Е110), азорубин (Е122), Понсо 4R (Е124), амарант (Е123), методом высокоэффективной жидкостной хроматографии", и зарегистрирован в Государственной системе измерений Республики Казахстан от 28 декабря 2022 года № KZ01.00559-2022", – заключили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

В ведомстве уточнили, что в данный момент для использования данного МВИ проводится работа по внесению его в область аккредитации филиалов НЦЭ Комитета.

Тогда мы вернулись в лабораторию, чтобы они прокомментировали полученную на журналистский запрос информацию.

"В лаборатории были проведены испытания 10 наименований чаев, поступивших от Zakon.kz, по результатам исследований в которых были обнаружены красители, которые не допускаются согласно ТР ТC 029/2012, Приложение 9. Исследования проводились по методике, утвержденной в РК, поэтому протоколы испытаний были выданы без знака аккредитации. В перечень к TP TC 021/2011 данная методика пока не включена, так как эта процедура требует времени. НД на методы испытаний, включенные в перечень к техническим регламентам Таможенного союза/Евразийской экономической комиссии, обязательны при проведении исследований продукции для подтверждения соответствия продукции, т.е. получения декларации о соответствии или сертификата о соответствии продукции, также при госконтроле".

При этом подчеркнули, что методика, которой был испытан состав чая, – МВИ КZ.06.01.00559-2022 "Методика выполнения измерений. Чай. Определение синтетических красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" – аттестована от 27.12.2018 г. № 932 (Свидетельство № 509) и зарегистрирована в реестре ГСИ РК № KZ.06.01.00559-2022 от 22.12.2022 г.

В свою очередь мы вновь отправили запрос в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК с просьбой в таком случае, чтобы ведомство инициировало проверку состава чая и провело ее таким методом испытания, который является утвержденным в соответствии с законодательством государства-члена ЕАЭС и требованиями ТР ТС 029/2012.

На это нам Комитет ответил: "Информация о продукции, изложенная в Вашем обращении, принята к сведению и в последующем будет использована при проведении санитарно-эпидемиологического мониторинга продукции путем контрольного закупа".

Тогда следующим официальным письмом мы попросили уточнить, правильно ли мы истолковали ответ ведомства, что реагировать на обращения граждан, которые систематически жалуются на качество чая в Сети и через СМИ, Комитет не станет.

В ответ получили следующее:

"В настоящее время филиалом РГП на ПХВ "НЦЭ" Комитета по Костанайской области внедрена методика по определению красителей в чае "Методика выполнения измерений. Чай. Определение синтетических красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии" (зарегистрирована в реестре РК № КZ 06.01.00559-2022). Исследование чая будет проводиться с марта 2024 года после внесения МВИ в область аккредитации Филиала". Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

На сегодняшний день пакистанский чай продолжает продаваться в торговых точках на территории Казахстана. Zakon.kz будет следить за развитием ситуации и дальше.