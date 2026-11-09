#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+14°
$
448.98
502.45
5.45
События

Штормовое предупреждение охватило 17 областей: какие испытания готовит погода

Штормовое предупреждение охватило 17 областей: какие испытания готовит погода, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 20:00 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 10 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах области временами туман. Днем на западе, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы во второй половине дня ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, днем порывы 18-23 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), днем осадки, на востоке, юге области сильные осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20, днем на востоке, юге области временами 23 м/с. В Караганде ожидаются временами осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

В области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге, в центре области временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман.

В Туркестанской области ожидается дождь, на севере, в горных и предгорных районах области сильный дождь. На юге области гроза. На западе, севере, в горных и предгорных районах области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах области порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается временами сильный дождь. Временами туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью на востоке области сильные осадки (дождь, снег). На востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на юге, востоке области временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на западе, севере, в центре области туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На северо-востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается дождь, днем дождь, на севере, юге, в горных районах области сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза. В горных районах области туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, днем гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидаются туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, в горных районах области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный, южный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), днем на западе, севере области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер южный с переходом на северо-западный, на севере, юго-западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, что непогода накроет почти весь Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
штормовое предупреждение
20:00, 07 августа 2026
Погода готовит новые испытания: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза
19:15, 16 августа 2025
Опасная погода: в Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
21:40, 08 ноября 2024
Неутешительный прогноз погоды: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
20:05, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана Тамбиев отстранён от работы в московском "Динамо"
Фото: UFC
19:31, Сегодня
Экс-чемпион UFC Вайдман заменит Ковингтона в схватке с Чимаевым
Фото: Федерация бокса Тюменской области
19:03, Сегодня
Эническая казашка Молдажанова одержала победу нокаутом на боксёрском турнире в США
Фото: WTA
18:32, Сегодня
Вторая ракетка мира Арина Соболенко прекратила сотрудничество с тренером Мирным
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: