Поля с подсолнечниками стали местом притяжения для медведей в Восточном Казахстане

Подсолнечник стал одним из источников корма для медведей в Восточном Казахстане. По мнению охотоведа Алексея Черепанова, расширение сельскохозяйственных посевов может быть одной из причин того, что косолапых все чаще замечают возле населенных пунктов, на дачах и полях, сообщает Zakon.kz.

YK-news.kz опубликовал беседу со специалистом, который пояснил, что изменилось отношение человека к медведю: если раньше на хищника активно охотились, то сейчас преследование зверя стало менее распространенным.

"Человек преследовал медведя всегда – с послевоенных лет и до современности. Сейчас этого стало гораздо меньше. Медведь фактически перестал бояться человека, и это одна из причин его появления возле населенных пунктов", – считает Алексей Черепанов.

По словам охотоведа, изменилась и сама охота. Современные охотники все чаще используют техническое оснащение – тепловизоры, внедорожники и дорогостоящую экипировку. При этом традиционная охота требовала выносливости, умения преодолевать большие расстояния, знания леса и повадок животных.

"Раньше добыча медведя имела практическую ценность: мясо употребляли в пищу, а шкуру и желчь могли продавать. Сейчас спрос на такую продукцию, по наблюдениям специалиста, снизился. Соответственно, стало меньше и стимулов для добычи зверя". Алексей Черепанов

Однако есть и другая причина, которая может объяснять участившиеся встречи с косолапыми. Речь идет о развитии растениеводства и увеличении площадей под сельскохозяйственными культурами.

Как отмечает Алексей Черепанов, примерно с 2000-х годов крестьянские хозяйства Восточного Казахстана стали активнее выращивать подсолнечник и гречиху. Со временем в отдельных районах появились обширные посевы, которые превратились в доступную кормовую базу для диких животных.

"На поля приходят кабаны, косули, барсуки и медведи. Особенно привлекательным для последних оказывается подсолнечник. По мере созревания семян животные получают доступ к питательному корму, для поиска которого не нужно далеко уходить в лес. Таким образом, сельскохозяйственные угодья становятся своеобразной столовой для диких животных. Причём некоторые поля расположены недалеко от населенных пунктов. Медведи могут подолгу кормиться на посевах, нагуливая жир перед зимней спячкой". Алексей Черепанов

По наблюдениям охотоведа, в этот период в экскрементах медведей нередко обнаруживаются практически одни переработанные семена подсолнечника.

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