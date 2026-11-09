Аида Балаева обсудила с представителями стран СНГ новые угрозы безопасности

В Москве состоялась XIV встреча секретарей советов безопасности государств – участников СНГ. Казахстанскую делегацию возглавила заместитель председателя Совета Безопасности Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания рассмотрены актуальные вопросы международной и региональной безопасности, перспективы укрепления сотрудничества в рамках Содружества.

В своем выступлении Аида Балаева обозначила ряд приоритетных направлений, включая противодействие терроризму и экстремизму, киберугрозам, международному наркобизнесу и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Заместитель председателя Совета Безопасности Республики Казахстан отметила важность совместной работы по данным направлениям на фоне растущих рисков.

Особое внимание уделено угрозам использования искусственного интеллекта в террористической и иной противоправной деятельности, а также вопросам защиты критической инфраструктуры и противодействия цифровым каналам наркобизнеса.

Был выдвинут ряд конкретных предложений по укреплению взаимодействия в сфере борьбы с новыми форматами террористических угроз и транснациональными наркогруппировками.

Отмечена важность инициативы президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций.

В рамках мероприятия Аида Балаева также провела переговоры с Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу и Государственным секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, далее обсудили вызовы и угрозы, а также возможные совместные меры реагирования.

Кроме того, представители советов безопасности государств – участников СНГ приняли участие в церемонии возложения венка и цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Москве.