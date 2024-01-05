Правда ли, что непривитый ребенок не получит выплаты по программе "Нацфонд – детям"

Распространенная в социальных сетях и мессенджерах информация, что непривитым детям остановят выплаты по программе "Национальный фонд – детям", является фейком, сообщает Zakon.kz.

Как объяснили специалисты stopfake.kz, первоисточником этого сообщения является Instagram-аккаунт под названием "Информационное агентство сатирических новостей Qaznews24".

В этом аккаунте, как отмечается, публикуют только выдуманные новости, не имеющие отношения к реальности.

"Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными людьми, живыми или мертвыми – абсолютная случайность", – сказано в шапке профиля аккаунта.

Фото: Instagram/qaznews24, скриншот Zakon.kz

Также выдумкой автора этой "новости" является приведенная в распространяемом сообщении цитата от имени директора Департамента по связям с общественностью Министерства финансов РК. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Таким образом, верить распространяемому сообщению о лишении непривитых детей выплат из Нацфонда не нужно. Это ложь... Следует доверять только официальной информации и не распространять сообщения из сомнительных источников", – подчеркивается в сообщении stopfake.kz.

Ежегодные выплаты по программе "Нацфонд – детям" будут начисляться абсолютно всем детям – гражданам Казахстана. Статус их вакцинации не имеет к этим выплатам никакого отношения.

Все дети за отчетный год получат одинаковую сумму.

Для этого родителям или законным представителям нужно получить документ, удостоверяющий личность ребенка, в том числе ИИН (если это по каким-то причинам еще не сделано). И проверить наличие сведений в своем личном кабинете на веб-портале "электронного правительства" в разделе "Сведения о детях".

В Казахстане с 1 января 2024 года официально запустили проект "Нацфонд – детям". Список детей по нему будет составлен 15 января.

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С начала нового года граждане Казахстана жаловались, что на портале электронного правительства eGov.kz им приписали чужих детей. Почему так произошло, объяснили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").