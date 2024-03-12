Сколько денег и на что сняли казахстанцы по программе "Нацфонд – детям"

Министерство финансов (МФ) Казахстана сегодня, 12 марта 2024 года, предоставило информацию о ходе реализации проекта "Национальный фонд – детям", сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным данным на сайте АО "Единый накопительный пенсионный фонд", по состоянию на 1 марта на улучшение жилищных условий и оплату образования 775 человек сняли 42 078,34 доллара:

Фото: gov.kz

По данным Минфина, на начало 2024 года количество участников целевых требований составило 6 919 131 человек, из них 304 815 в 2024 году исполнилось (исполняется) 18 лет.

"Общая сумма начислений, сформированная от 50% усредненного инвестиционного дохода за 18 лет, составила 695 519 269 долларов, каждому ребенку начислено по 100,52 доллара", – говорится в сообщении.

Начисления доступны для просмотра родителями или законными представителями несовершеннолетних на портале egov.kz и на сайте enpf.kz.

"Детям, достигшим (достигающим) совершеннолетия в 2024 году, уже перечислены в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" денежные средства на общую сумму 30 640 003,80 долларов". Пресс-служба Минфина РК

В ведомстве напомнили, что старт проекта "Национальный фонд – детям" инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в сентябре 2022 года с Посланием народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

Министр промышленности и строительства приказом от 26 февраля 2024 года утвердил Правила использования выплат целевых накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий. Подробности по ссылке.