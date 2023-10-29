Глава МЧС спустился в шахту, где произошла трагедия
Министр, который является руководителем республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии, произвел осмотры мест пожара и гибели шахтеров.
По словам МЧС, поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 4-х км друг от друга.
Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.
Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 42 человека, 4 шахтера все еще числятся пропавшими без вести.