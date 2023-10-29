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Глава МЧС спустился в шахту, где произошла трагедия

шахта имени Костенко Фото: МЧС РК
Министр по ЧС Сырым Шарипханов спустился в шахту имени Костенко, где произошла трагедия, унесшая жизни более сорока человек, сообщает Zakon.kz.

Министр, который является руководителем республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии, произвел осмотры мест пожара и гибели шахтеров.

По словам МЧС, поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 4-х км друг от друга.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти – по последним данным, погибшими считаются 42 человека, 4 шахтера все еще числятся пропавшими без вести.

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