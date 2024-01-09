МЧС: Южным регионам нужно перейти в режим повышенной готовности

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на заседании правительства 9 января 2024 года сообщил о неблагоприятных прогнозах на предстоящий паводковый период в связи с прогнозом РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

Как отметил министр по ЧС Сырым Шарипханов, согласно предварительному прогнозу синоптиков, в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2 градуса.

"Количество осадков тоже предполагается выше нормы. При этом покрытие территории снегом в пяти регионах до 70% и в 12 регионах – свыше 90%. Поэтому, южным регионам с учетом прошлогоднего паводка в феврале месяце, северным регионам из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре месяце, уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности". Сырым Шарипханов

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Кроме того, министр подчеркнул, что опасность в период паводка могу представлять гидротехнические сооружения такие, как дамбы и плотины, на которых нет систем оповещения на случай аварии.