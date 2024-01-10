В Алматы строят новую электроподстанцию

Для проведения модернизации в сфере электроснабжения в Алматы ведется строительство электроподстанции с охватом 200 тысяч потребителей, сообщает Zakon.kz.

Завершение строительства ПС "Туздыбастау" мощностью 80МВТ планируется в сентябре 2024 года, заявили в ведомстве 10 января 2024 года.

"Для обеспечения надежным и бесперебойным электроснабжением по поручению акима Алматы Ерболата Досаева разработан проект Схемы развития электрических сетей Алматы до 2030 года с перспективой до 2040 года". Пресс-служба акимата Алматы

Она включает строительство и реконструкцию кабельных линий, трансформаторных подстанций, закрытых распределительных устройств.

"Разработка схемы электроснабжения Алматы и присоединенных территорий позволит ликвидировать имеющийся дефицит по подключению дополнительных электрических мощностей, обеспечить развитие города в соответствии с Генеральным планом". Пресс-служба акимата Алматы

После реализации проекта планируется повысить надежность электроснабжения потребителей вследствие уменьшения изношенных сетей.

В акимате уточнили, что протяженность электрических сетей по городу Алматы составляет 8,6 тыс. км, износ электросетей составляет 65%.

9 января стало известно, что в городе появится новая линия БРТ на центральной части Райымбека. Проект планируется реализовать в 2 этапа при координации проектного офиса акимата.