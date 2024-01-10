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Главу административной полиции Усть-Каменогорска арестовали за взятки

Казахстан Антикор Усть-Каменогорск арест взятка полиция Фото: Zakon.kz
На брифинге 10 января официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов сообщил о завершении расcледования в отношении должностных лиц Управления полиции Усть-Каменогорска, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой ВКО во взаимодействии с Департаментом КНБ выявлены преступные схемы в Управлении полиции Усть-Каменогорска.

"По результатам негласных следственных действий изобличены в коррупции должностные лица отдела административной полиции Управления полиции города Усть-Каменогорск и другие лица. Их подозревают в получении на системной основе взяток при выдаче автотранспортных средств со специализированных стоянок".Арман Тлеукенов

По данным Антикора, начальник отдела административной полиции города Усть-Каменогорск с санкции суда заключен под стражу.

В настоящее время досудебное расследование на стадии завершения.

Ранее сообщалось, что главу отдела Управления обороны Усть-Каменогорска будут судить за коррупцию.

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