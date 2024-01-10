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Аэропорт Астаны предупредил о возможных задержках рейсов из-за непогоды

Снегопад и сильный ветер: аэропорт Астаны выступил с заявлением Фото: Zakon.kz
10 января 2024 года в столице Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В связи с этим пресс-служба воздушной гавани Астаны опубликовала обращение к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Международного аэропорта Астаны, на аэродроме сотрудники работают в ненастную погоду.

"10 января было объявлено штормовое предупреждение. В период с 14:00 до 20:00 скорость ветра может достигать от 22 до 27 метров в секунду. В такую погоду авиарейсы могут быть отменены или задержаны".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

Представили аэропорта уточнили, что на аэродроме сильный снегопад, скорость ветра 10 м/с, порывы ветра до 15 м/с.

"Сегодня в столичном аэропорту запланировано 75 рейсов. 7 рейсов задерживается по техническим причинам авиакомпаний. Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано".Пресс-служба международного аэропорта Астаны

Также отмечено, что работы по очистке аэродрома от сильного снега идут непрерывно. Сейчас в этих работах задействованы 10 единиц спецтехники.

"Информацию о рейсах можно получить на официальном сайте Международного аэропорта Астаны. Также в столичном аэропорту круглосуточно работает справочная группа: 8 (7172)702-999".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

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