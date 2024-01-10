Школьников Астаны отправили на дистанционку

Из-за ухудшения погодных условий в столице Казахстана учеников начальных классов 10 января 2024 года отправили на дистанционку, сообщает Zakon.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2024 года учащиеся 0-4 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения", – сообщили в столичном Управлении образования.

Ранее стало известно, что за ночь в Астане сделали почти 3,5 тыс. грузовых рейсов снега.

В городском акимате уточнили, что в связи с обильными осадками работа по очистке снега ведется посменно в круглосуточном режиме.

Фото: gov.kz

Снег вывозится на специальные полигоны.

По данным РГП "Казгидромет", в Астане 10 января облачно, ночью снег, днем осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°, днем -1-3°.

С подробным прогнозом погоды на 11-13 января 2024 года можно ознакомиться по ссылке.