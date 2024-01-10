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Подробности летальных исходов от кори раскрыли в Минздраве

Казахстан корь дети смерть Минздрав подробности Фото: freepik
Представители Министерства здравоохранения на брифинге в СЦК 10 января сообщили подробности о двух случаях смерти детей от кори в декабре прошлого года, передает Zakon.kz.

Как сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава Айгерим Оспанова на брифинге в СЦК, в декабре зарегистрированы два случая смертности детей от кори.

"Первый случай в ВКО, ребенку было 6 месяцев. От первой госпитализации ребенка родители отказались и на второй госпитализации, когда ребенка положили в стационар, было ухудшение состояния, осложнения, и, к сожалению, мы потеряли этого ребенка. На сегодняшний день уже проведены экспертные работы, по результатам клинические патологоанатомические исследования показали, что действительно причиной гибели была корь".Айгерим Оспанова

По информации Минздрава, мать ребенка не была привита от кори, ребенок получал грудное вскармливание.

Во втором случае ребенку было 4 месяца, он поступил уже в тяжелом состоянии и погиб. Также были проведены экспертизы, диагноз "корь" подтвердился. Ребенок был на искусственном вскармливании.

О гибели двух детей от кори в Астане и Восточно-Казахстанской области представители Министерства здравоохранения сообщали 28 декабря 2023 года.

14 ноября 2023 года в Минздраве объяснили, с чем связан рост заболеваемости и когда она пойдет на спад.

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