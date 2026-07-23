#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
467.65
533.26
5.96
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
467.65
533.26
5.96
Общество

125 казахстанских детей нуждаются в пересадке органов

Семья, родители, родитель, дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 15:44 Фото: pexels
Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Айдар Ситказинов озвучил количество детей, нуждающихся в пересадке органов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, большинство детей нуждается в пересадке почек.

"На данный момент 125 детей состоят у нас в листе ожидания. 80% из них – это дети с терминальным поражением почек. По почечным патологиям – 91 ребенок, по заболеваниям печени – 27, по сердцу – 6, по легким – 1, по комплексу – 1", – перечислил Ситказинов.

Он объяснил большое количество детей, нуждающихся в трансплантации почек, гемодиализом.

"Максимальное количество детей с заболеванием почек... На данный момент их спасает гемодиализ. Если бы не гемодиализ, то их количество также было бы не таким большим", – добавил спикер.

Ранее мы писали о поощрении за посмертное донорство, предусмотренное для родственников донора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача
15:31, Сегодня
Есть ли в Казахстане материальное вознаграждение за посмертное донорство
Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты
16:12, 08 октября 2025
Тысячи казахстанцев ждут пересадки органов: согласие на донорство дали лишь 3% граждан
Казахстан пересадка врачи
17:24, 10 января 2024
Треть нуждающихся в пересадке сердца в РК умирают, не дождавшись донорских органов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Хамзат Чимаев
16:10, Сегодня
Масвидаль предложил неожиданного соперника Чимаеву для возвращения после фиаско Стрикленду
Норвегия пожалуется в ФИФА на Трампа из-за его вмешательства в дисквалификацию Балогуна
15:49, Сегодня
Норвегия пожалуется в ФИФА на Трампа из-за его вмешательства в дисквалификацию Балогуна
Казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе по движущейся мишени
15:34, Сегодня
Казахстанка стала чемпионкой мира по стрельбе по движущейся мишени
Тайсон Фьюри
15:17, Сегодня
"Как можно сравнивать их со мной?": Фьюри не признаёт новых чемпионов мира в тяжёлом весе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: