125 казахстанских детей нуждаются в пересадке органов
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Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения РК Айдар Ситказинов озвучил количество детей, нуждающихся в пересадке органов, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, большинство детей нуждается в пересадке почек.
"На данный момент 125 детей состоят у нас в листе ожидания. 80% из них – это дети с терминальным поражением почек. По почечным патологиям – 91 ребенок, по заболеваниям печени – 27, по сердцу – 6, по легким – 1, по комплексу – 1", – перечислил Ситказинов.
Он объяснил большое количество детей, нуждающихся в трансплантации почек, гемодиализом.
"Максимальное количество детей с заболеванием почек... На данный момент их спасает гемодиализ. Если бы не гемодиализ, то их количество также было бы не таким большим", – добавил спикер.
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