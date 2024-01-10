Сколько возвращено активов, новое расследование по Сатыбалды, сломался поезд: главное за день

В Антикоррупционной службе рассказали, сколько всего возвращено незаконно вывезенных из страны активов, а также о новых делах, расследуемых в отношении Кайрата Сатыбалды. Об этих и других событиях, произошедших 10 января, расскажет Zakon.kz в итоговом обзоре новостей дня.

Официальные новости

Представитель Казахстана возглавил постоянный совет ОДКБ



Постоянный представитель Казахстана при Организации Договора о коллективной безопасности Марат Сыздыков возглавил постоянный совет ОДКБ. Об этом стало известно на первом в 2024 году заседании постоянного совета ОДКБ.

"В связи с состоявшимся переходом председательства в Организации от Республики Беларусь к Республике Казахстан кресло председателя занял постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Сыздыков Марат Зеникенович", – говорится в сообщении организации 10 января.

Назначен замначальника Службы государственной охраны



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя начальника Службы государственной охраны – Жакипова Шынгыса Лесовича.

Еще одним распоряжением Балтабеков Ансаган Скендерович освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.

Новые подразделения МЧС будут созданы в нескольких регионах Казахстана

МЧС РК подготовило проект постановления правительства "О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется создать в новом городе Алатау Алматинской области Управление по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, будут созданы подразделения во вновь образованных районах:

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Мақаншы Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Жаңасемей Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Үлкен Нарын Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Отдел по чрезвычайным ситуациям района Марқакөл Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Проект постановления разработан в рамках реализации указов президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан" и "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области".





Возврат активов

Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан

Официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов на брифинге сообщил, что уже возвращены активы почти на триллион тенге.

"В рамках уголовных дел с начала 2022 года возвращено государству выведенных активов на 912 млрд тенге. Ранее по итогам 10 месяцев 2023 года сумма составляла 850 млрд тенге", – сказал он.



Из этих активов, по данным Антикора, Кайратом Сатыбалды возвращено денег и имущества на общую сумму 650 млрд тенге (около 1,4 млрд долларов).



Новое расследование в отношении Кайрата Сатыбалды

Антикоррупционная служба раскрыла детали нового расследования в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания доходов, полученных преступным путем.

Так, в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по ст. 218 ч. 3 УК РК ("Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем") по факту отмывания доходов преступного происхождения.

"На преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас готовится к передаче в суд", – сообщили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, расследование продолжается по факту уклонения от уплаты налогов. Все активы Сатыбалды арестованы, они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма возвращенных денег превышает 650 млрд тенге.

Главу административной полиции Усть-Каменогорска арестовали за взятки



Антикоррупционной службой ВКО во взаимодействии с Департаментом КНБ выявлены преступные схемы в Управлении полиции Усть-Каменогорска.

По результатам негласных следственных действий изобличены в коррупции должностные лица отдела административной полиции Управления полиции города Усть-Каменогорск и другие лица. Их подозревают в получении на системной основе взяток при выдаче автотранспортных средств со специализированных стоянок.

По данным Антикора, начальник отдела административной полиции города Усть-Каменогорск с санкции суда заключен под стражу. В настоящее время досудебное расследование на стадии завершения.

Происшествия

В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд

Пассажирский поезд №85/86 "Астана - Шымкент" сломался в пути. Поезд №85/86 остановился 10 января на участке Сары-Шаган – Шу по техническим причинам. На станции Шу компанией Patentes Talgo, ответственной за техобслуживание данных вагонов, будут проводиться соответствующие технические работы.

Национальный перевозчик предложил пассажирам пересадку на поезд №1/2 "Алматы 2 – Ташкент", сформированный из вагонов Тальго.

В первую очередь на замененный состав будет проводиться рассадка женщин, детей и транзитных пассажиров. Пассажирам организовано бесплатное горячее питание.

23 года действовала незаконная штрафстоянка в Алматинской области

В Есике Алматинской области выявили нелегальную штрафстоянку для машин. Об этом заявили в прокуратуре Енбекшиказахского района. Штрафстоянка функционирует с 2000 года, она частная и работала нелегально.

За сутки здесь взимали от 1500 до 2000 тенге в зависимости от типа авто. Территория эта охраняемая и с камерами видеонаблюдения. Машины, которые сюда водворяют по заявке полиции, стоят бесплатно. Но, как выяснилось, больше 20 лет она действовала нелегально. Сейчас тут находятся около 30 авто.

Нелегальную штрафстоянку обнаружили прокуроры. Они выявили множественные нарушения, в том числе незаконное хранение авто и взимание средств у водителей частными лицами. В итоге владельцам вернули их транспортные средства, а все долги им списали.

Туризм

Алматы попал в список лучших туристских направлений

The New York Times опубликовала традиционный список 52 мест в мире, которые стоит посетить в новом году. По версии издания, Алматы находится в списке на 25 месте.

Как пишет издание, Алматы, являясь крупнейшим городом Казахстана с двухмиллионным населением, производит впечатление мирного, но активного городка.

"Статус Алматы как культурного центра, однако, все более очевиден в его гастрономической жизни. Кухня "нео-номадов", в которой основное внимание уделяется муке, воде и мясу, представлена в гиперсовременном стиле. Попробовать ее можно в ресторанах. Также есть рестораны азиатской кухни и есть отличный кофе. Полюбуйтесь на фрукты и орехи на Зеленом базаре", – говорится в публикации.

Медицина

Врачи из Астаны создали уникальное устройство

Врачи Национального научного кардиохирургического центра представили уникальное устройство под названием ALEM (Astana Life Ex-situ Machine). Это аппарат, который позволит длительно транспортировать донорские органы и лечить их вне тела, и аналогов ему на данный момент нет.

"Это система для сохранения и лечения донорских органов, которая позволяет длительное время сохранять орган – более 24 часов. Соответственно, можно в пределах этого времени осуществить необходимые процедуры или операции – например, пересадку сердца или пересадку легких. Также за это время можно определить по параметрам, пригоден ли вообще орган для трансплантации", – рассказал председатель правления University Medical Center, врач кардиохирург Юрий Пя.

Перспективы у устройства ALEM обширны и уже касаются не только трансплантологии, но и хирургии, онкологии, перфузиологии. Концепция системы позволит спасать, например, травматически ампутированные конечности путем подключения к этой системе и длительной транспортировки в госпиталь для реплантации.

На данный момент, по словам Юрия Пя, аналогов устройству в мире нет, потому что "в составе аппарата присутствуют уникальные в своем роде части, полностью разработанные нашими врачами".

Мировые новости

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 150 объектам в секторе Газа

"За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа 150 террористических объектов", – говорится в сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что сухопутные подразделения, ВВС и ВМС ЦАХАЛ продолжают действовать против террористической организации ХАМАС в палестинском анклаве.

В лагере для беженцев Аль-Магази обнаружили шахты 15 подземных туннелей. Также был уничтожен станок, используемый для изготовления ракет.

В столицу Эквадора стянули танки из-за мятежа мафии

В исторический центр столицы Эквадора Кито стянули танки. Цель военных – "разместить передовые группы в стратегических точках".

Это связано с тем, что президент страны Даниэль Нобоа подписал указ об объявлении "внутреннего вооруженного конфликта" после серии нападений.

Как отмечено в публикации Ecuavisa, глава Объединенного командования Вооруженных сил страны Хайме Вела заявил, что "каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью".



Нобоа в своем указе объявил 21 группировку террористами и поручил военным нейтрализовать их.

Позднее полиция объявила, что захватчики были арестованы, а здание эвакуировано.

Кроме того, президент после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать Вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.

Спорт

Вратарь сборной СССР Ринат Дасаев вошел в список лучших голкиперов мира

Английский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 32-х вратарей мира, которые были лучшими в 1980-х годах. Кумир болельщиков постсоветского пространства Ринат Дасаев занял в этом списке почетное второе место.

Знаменитого советского вратаря обогнал не менее известный британский голкипер Питер Шилтон, рекордсмен сборной Англии по числу сыгранных матчей (125). Также он является обладателем мирового рекорда по наибольшему количеству официальных матчей в карьере – 1390 матчей.

В список первой пятерки лучших вратарей того поколения вошли выдающиеся Дино Дзофф (Италия), Жан-Мари Пфафф (Бельгия) и Вальтер Дзенга (Италия).

Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире WTA-500 в Аделаиде

В Аделаиде (Австралия) проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3 WTA) провела матч второго круга в одиночном разряде.

На соревнованиях в Аделаиде Елена Рыбакина получила первый номер посева. Она начала свой путь на турнире со второго раунда, где встретилась с Кристиной Бучей (61 WTA). 26-летняя испанка дала настоящий бой третьей ракетке мира, чему подтверждение результат. Старт в Аделаиде для Рыбакиной не стал легкой прогулкой, но Елене удалось сломить сопротивление Кристины со счетом 6:3, 7:5.

Погода



32-градусные морозы надвигаются на Казахстан

По информации РГП "Казгидромет", в Казахстане в ближайшие три дня ожидается неустойчивая погода.

В северных регионах снежная, ветреная погода сменится на морозы, а в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег.

Из-за кратковременных скачков температуры воздуха ожидаются гололедные явления.

Морозы больше всего ощутят жители западных регионов 11 и 13 января, северных регионов 11-12 января, здесь столбики термометров ночью опустятся до -20-32°.