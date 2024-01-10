Новое расследование в отношении Кайрата Сатыбалды: Антикор раскрыл детали

В Агентстве РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) раскрыли детали нового расследования в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания доходов, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 января 2024 года, рассказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов:

"На сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по ст. 218 ч. 3 (УК РК – "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем". – Прим. ред.) по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас готовится к передаче в суд".

По его словам, есть еще один эпизод по факту уклонения от уплаты налогов. По данному факту, как уточнил официальный представитель Антикора, досудебное расследование продолжается.

"Все активы, которые были у данного лица, арестованы, они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма превышает 650 млрд тенге, которые возвращены государству. Но более точную разбивку мы уже давали, информация есть в открытых источниках и на нашем канале". Арман Тлеукенов

31 мая 2023 года сообщалось, что Казахстану вернули имущество и деньги Кайрата Сатыбалды на сумму 464 млрд тенге, в октябре – о возврате активов на 300 млн долларов, в декабре – о возврате денежных средств на общую сумму 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.