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Законодательство РК

Суд по делу Кайрата Сатыбалды отложили: он должен вернуть активы

Сатыбалды, суд, активы, возврат, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 11:09 Фото: пресс-служба Kaspi Bank
В Астане 11 апреля состоялось очередное слушание по новому эпизоду уголовного дела в отношении Кайрата Сатыбалды, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривают в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Сатыбалды обвиняют по п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК – легализация денег, полученных преступным путем в крупных размерах.

"На прошлом судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. Суд предоставил время сторонам для разрешения данного вопроса. Сегодня прокурор, акцентируя внимание на том, что процедура возврата активов, в том числе находящихся за рубежом, требует времени, ходатайствовал об отложении дела и предоставлении сторонам срока для выполнения указанных процедур", – сообщили в Верховном суде.

В итоге судебное заседание отложили "на разумный срок для разрешения вопроса о заключении процессуального соглашения".

1 апреля на первом судебном заседании по новому эпизоду гособвинение сообщило, что Сатыбалды в группе лиц по предварительному договору через ТОО "ТехАльянс" осуществлял перечисление преступных денег на банковские счета компании, смешивая их с оборотом, приобретение на эти средства зарубежных товаров, продажу товаров физлицам и юрлицам, получение прибыли. Использовал преступные средства для приобретения объектов движимого и недвижимого имущества, размещения на счетах и т. д. Обвинитель сообщил, что в период покрывательства ТОО "ТехАльянс" со стороны Сатыбалды оборот компании увеличился на 922 млрд 720 млн 997 тыс. тенге. 

Преступный доход в дальнейшем использовался для приобретения и строительства объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения средств на счетах банков Казахстана и в иностранных государствах, покупки ценных бумаг и т. д., сообщил гособвинитель. 

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