Две трассы планируют закрыть в Акмолинской области из-за непогоды

Фото: pixabay

10 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий планируется закрытие движения для всех видов транспортных средств на участках а/д республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: