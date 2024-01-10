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Две трассы планируют закрыть в Акмолинской области из-за непогоды

предупреждение Фото: pixabay
10 января с 19:00 в связи с ухудшением погодных условий планируется закрытие движения для всех видов транспортных средств на участках а/д республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в регионе порывистый ветер и ограниченная видимости до 50 м.

Закрыть в области планируют две дороги:

  • Кокшетау-Омск, км 14-50 (г. Кокшетау – гр. СКО);
  • Астана-Петропавловск, км 304-341 (г. Кокшетау – г. СКО).

Ранее в МЧС обратились к казахстанцам из-за штормового предупреждения.

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Елена Беляева
Акмолинская область
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