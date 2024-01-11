"Наличными расплачиваются единицы": предприниматели рассказали, как принимают оплату за свои товары

Начало третьего этапа всеобщего декларирования и усиление контроля над доходами предпринимателей с текущего года вызвало бурные обсуждения среди представителей МСБ. Некоторые владельцы небольших магазинов и сервисов не хотят работать "в белую", чтобы не платить налоги.

Однако все больше тех, кто предпочитает работать легально.

Только безнал

Zakon.kz провел опрос среди представителей МСБ, которые предпочитают работать с безналичной оплатой через платежный терминал и QR. Большая часть видит в этом больше плюсов и меньше рисков для своего предприятия.

Фото: freepik

Владелица магазина украшений и женской одежды Айжан Мукашева говорит, что уже не первый год пользуется банковским терминалом и принимает QR-оплату.

"Для нас главный плюс в том, что банковский терминал принимает QR и карту любого банка. Плюс, у нас pos-терминал подключен, онлайн-касса, на все платежи автоматически пробиваем фискальные чеки, это очень удобно", – говорит предпринимательница.

Собеседница отметила, что наличными деньгами сейчас расплачиваются только единицы. Примерно 90% посетителей оплачивают покупки через терминалы или с использованием QR.

"Кроме того, все налоги оплачиваем через приложение, не нужно ходить в налоговую, стоять в очередях, заполнять бумаги и искать специалистов или бухгалтеров. Все можно сделать быстро и вовремя через приложение", – добавила она.

Предпринимательница поделилась, что периодически пользуется и кредитами для своего ИП.

"В нужное время мы берем кредиты на развитие бизнеса. Чем больше оборота будет через pos-терминал, тем быстрее закрываем кредит. Поэтому стараемся все платежи принимать через pos-терминал", – рассказала Айжан.

Отметим, что бизнесмены, которые планируют скрывать доходы за счет наличных средств, оказывают себе медвежью услугу. Предпринимателям так или иначе придется объяснять налоговым органам происхождение наличных средств. В случае, если объяснить появление дополнительного дохода не получается, бизнесмен должен будет оплатить индивидуальный подоходный налог в размере 10%. Однако, если налоговая выяснит, что вы скрываете доходы, то вместо налога придется оплатить штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.

Фото: freepik

Очевидно, что желание сэкономить на налогах чревато для бизнеса гораздо большими проблемами и расходами, чем законная уплата налогов.

Удобство вместо сокрытия доходов

Сегодня открыть ИП и принимать платежи можно прямо в банковских мобильных приложениях. Продавец и совладелица магазина женского белья Сауле Абдраимова поступила именно так.

"Я зарегистрировала ИП через банковское приложение, мне даже не приходилось получать какую-то консультацию, потому что все максимально просто и понятно. Мы начали использовать терминалы и QR-оплату через банковские приложения для бизнеса. Это удобно и нам, потому что не нужно искать сдачу, и клиентам, которые в большинстве своем не используют наличные". Сауле Абдраимова

Бизнесвумен подчеркнула, что для оплаты обязательных платежей ей не приходится стоять в очередях, заполнять бланки, так как все это можно рассчитать и оплатить через мобильное приложение без всяких проблем.

Фото: freepik

Владельцы небольшого продуктового магазина, предприниматели Айдын и Жанар Торегуловы, признаются, что еще три года назад работали "по-старинке". Платежи принимали в основном наличными и всю бухгалтерию вели по тетрадке. Затем с ростом популярности мобильных переводов стали принимать оплату через банковские приложения на личные счета.

"Со временем, когда появилась такая возможность, мы открыли специальный банковский счет для ИП. Конечно, мы опасались, что не потянем из-за разных налогов. Но сейчас в основном всю оплату принимаем через pos-терминал. Мы получили его где-то через месяц после регистрации в приложении, в принципе, проблем не было, так как оборот у магазина достаточный и под требования банков мы подходим. Конечно, так гораздо удобнее работать, чем записывать все на бумажке, а потом пересчитывать по несколько раз доходы и расходы", – рассказали предприниматели.

Добавим, что на сегодняшний день в Казахстане действует специальный розничный налог в размере от 2 до 8% для оборота до 2 млрд тенге. Подробнее о нем мы рассказывали ранее.