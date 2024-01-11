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Тараз после урагана: что известно к этому часу

Тараз после урагана: что известно к этому часу Фото: пресс-служба акимата Тараза
В Таразе ведется работа по ликвидации последствий урагана, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 08:00 11 января 2024 года в службу "109" поступило 300 заявлений, связанных с ураганным ветром.

последствие после урагана

Фото: пресс-служба акимата Тараза

"В том числе по поводу отключения электроэнергии – 249, по поводу отключения газа – 2, по поводу обрушения крыши балкона – 1, по поводу упавших деревьев – 22 заявления", – рассказали в пресс-службе акимата. 
последствие после урагана

Фото: пресс-служба акимата Тараза

 Отмечается, что по всем сообщениям проводится соответствующая работа.

последствия урагана

Фото: пресс-служба акимата Тараза

"Всего по городу зарегистрировано 50 упавших деревьев. На очистку улиц привлечено 130 человек и 5 единиц техники, в том числе КАМАЗ с прицепными щетками", – говорится в сообщении. 
поваленное дерево

Фото: пресс-служба акимата Тараза

На работах по восстановлению подачи электроэнергии задействованы 12 бригад, в составе которых работают 60 квалифицированных специалистов.


обрезка деревьев

Фото: пресс-служба акимата Тараза

На социальных объектах отопительный сезон проходит в штатном режиме.

последствия урагана

Фото: пресс-служба акимата Тараза

10 января сильный ветер обрушился на Тараз. 

последствия урагана

Фото: пресс-служба акимата Тараза

дерево

Фото: пресс-служба акимата Тараза

последствия урагана

Фото: пресс-служба акимата Тараза

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