Тараз после урагана: что известно к этому часу

В Таразе ведется работа по ликвидации последствий урагана, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 08:00 11 января 2024 года в службу "109" поступило 300 заявлений, связанных с ураганным ветром.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

"В том числе по поводу отключения электроэнергии – 249, по поводу отключения газа – 2, по поводу обрушения крыши балкона – 1, по поводу упавших деревьев – 22 заявления", – рассказали в пресс-службе акимата.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Отмечается, что по всем сообщениям проводится соответствующая работа.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

"Всего по городу зарегистрировано 50 упавших деревьев. На очистку улиц привлечено 130 человек и 5 единиц техники, в том числе КАМАЗ с прицепными щетками", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

На работах по восстановлению подачи электроэнергии задействованы 12 бригад, в составе которых работают 60 квалифицированных специалистов.





Фото: пресс-служба акимата Тараза

На социальных объектах отопительный сезон проходит в штатном режиме.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

10 января сильный ветер обрушился на Тараз.

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Фото: пресс-служба акимата Тараза