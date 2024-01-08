ЧП в Павлодарской области: что известно к этому часу

Поисково-спасательные работы на территории АО "Майкаинзолото" ведутся в круглосуточном режиме, сообщает Zakon.kz.

"Продолжаются работы по углублению прохода с помощью тяжелой техники. Всего вывезено более 37 тысяч куб. м. грунта и горной породы. В работе задействован геосканер. С его помощью 7 января под грунтом на глубине пяти метров обнаружено возможное местонахождения автобуса", – говорится в сообщении ДЧС Павлодарской области.

По информации ведомства, 8 января проведено повторное сканирование грунта, по его результатам будет скорректирован ход поисково-спасательных работ.

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Всего на месте происшествия задействованы 139 человек и 47 единиц техники подразделений МЧС, РЦШ ПВАСС, местных исполнительных органов, АО "Майкаинзолото", полиции и скорой помощи.

Фото: ДЧС Павлодарской области





"В целях расследования причин несчастного случая работает комиссия под председательством заместителя председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Мусы Танабаева. В состав комиссии вошли первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов, генеральный директор АО "Майкаинзолото" Куаныш Ботин, руководители и специалисты департамента Комитета промышленной безопасности, управления труда, РЦШ ПВАСС, профсоюзной организации", – отмечает ДЧС.

Также сообщается, что для организации объективного расследования и определения причин несчастного случая привлечены представители четырех экспертных организации.

4 января стало известно, что автобус, в котором находились три пассажира и водитель, провалился в очистное пространство близ шахты на руднике в Павлодарской области. В Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб заявили, что в песке найдены тела двух спасателей.