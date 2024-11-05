Мощный ураган в Мангистау: что известно к этому часу

Последствия штормового ветра коммунальным службам придется разбирать долго. Разрушенная остановка, сорванные кровли зданий, выбитые стекла, половина города, оставшаяся без электричества – это неполный список последствий "апокалипсиса" в Мангистауской области, передает Zakon.kz.

Установленная несколько месяцев назад автобусная остановка в Актау не выдержала сильного порыва ветра и разрушилась. В этот момент там были люди. Среди пострадавших – мужчина и женщина. Оба доставлены в областную многопрофильную больницу с порезами, переломами рук и ног.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

По информации ДЧС, в верхней части Актау также из-за ветра была разрушена еще одна автобусная остановка. Здесь пострадавших нет. Однако улетевшие металлические конструкции повредили одну из автомашин.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Жители Актау в социальных сетях делятся видео обрушения обшивки и оконных рам в строящихся многоэтажках. Только чудом стекла, которые выбило сильным порывом ветра, не задели прохожих.

Не лучше ситуация была и в селах. В некоторых населенных пунктах скорость ветра достигала 25 м/с, а временами и с порывами до 30 м/с.

"В селе Курык ветром снесло кровлю со здания Комитета казначейства. Площадь кровли составила 3 кв. м. В том же селе сорвало кровлю с Дома культуры, площадь кровли – 110 кв. м. В селе Жетыбай сорвало кровлю с КГУ "Общеобразовательная школа №3". Пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

В течение нескольких часов без электричества оставалась большая часть Актау. Причиной аварии на МАЭКе стал ураганный ветер.

"В 11:29 из-за ураганного ветра произошло отключение семи отходящих от шин электростанций ТОО "МАЭК" линий электропередачи напряжением 110 кВ и трех линий электропередачи напряжением 35 кВ. Три из них снабжают город Актау. На данный момент режим электроснабжения со стороны ТОО "МАЭК" полностью восстановлен", – отметили в пресс-службе энергокомбината.

В школах Актау сегодня объявлен короткий день. Уроки сократили для второй смены. А родителей просят по возможности встретить детей. В нескольких селах школьников второй смены и вовсе отправили на дистанционное обучение.

В ДЧС региона предупреждают жителей о необходимости закрепления вещей на открытых балконах, об опасности оставления автомашин возле различных конструкций и под деревьями.

"В штормовой ветер по возможности необходимо оставаться дома. Если же вы оказались на улице, избегайте деревьев, линий электропередачи, металлических ограждений и шатких сооружений. Родителям необходимо присматривать за детьми", – рассказали в ДЧС.

В Жанаозене металлическими конструкциями, которые сорвало ветром с жилых домов и зданий, завалило припаркованные автомашины. Местные жители пришли на помощь автовладельцам, освободив их из-под завалов. При этом прогноз синоптиков неутешителен, уже завтра в Мангистау снова обещают усиление ветра и прогнозируют снег с дождем.