15 нелегалов депортировали из аэропорта Алматы

Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы выдворили из Казахстана 15 граждан стран африканского континента, сообщает Zakon.kz.

По сведениям миграционной службы Алматы, их задержали за нарушение миграционного законодательства РК и депортировали на Родину.

"Данные иностранцы в период пребывания в нашей стране нарушили законодательство в сфере миграции населения. В частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства. Она пройдет в несколько этапов", – уточнил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

8 апреля 2024 года стало известно, что иностранца депортировали прямо из аэропорта Алматы. Как рассказали в КНБ РК, он предъявил поддельный паспорт гражданина Бразилии.