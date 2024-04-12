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Законодательство РК

15 нелегалов депортировали из аэропорта Алматы

15 нелегалов депортировали из аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 15:06 Фото: polisia.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы выдворили из Казахстана 15 граждан стран африканского континента, сообщает Zakon.kz.

По сведениям миграционной службы Алматы, их задержали за нарушение миграционного законодательства РК и депортировали на Родину.

"Данные иностранцы в период пребывания в нашей стране нарушили законодательство в сфере миграции населения. В частности, не покинули территорию РК в установленные законом сроки и постановлением суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства. Она пройдет в несколько этапов", – уточнил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

8 апреля 2024 года стало известно, что иностранца депортировали прямо из аэропорта Алматы. Как рассказали в КНБ РК, он предъявил поддельный паспорт гражданина Бразилии.

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