В Казахстане собираются усиленно развивать зимние виды спорта

В Министерстве туризма и спорта 12 января 2024 года ответили, почему в Казахстане не развивают на должном уровне зимние виды спорта, и заверили, что ситуацию будут менять, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в СЦК журналисты поинтересовались, почему в Казахстане не уделяют должного внимания зимним видам спорта, хотя для этого есть все возможности. Одной из причин сложившейся ситуации зампредседателя Комитета спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК Айгуль Бектенова назвала то, что каждый регион сам выбирает, какие виды спорта развивать. И порой среди этих видов бывают те, которые не включены в программу Олимпийских, Паралимпийских, сурдолимпийских игр, Азиатских игр. И, соответственно, на международный имидж страны особо не влияют.

"Поэтому сейчас мы забираем компетенцию себе. Будем определять в разрезе регионов перечень приоритетных видов спорта и спускать регионам. С учетом их климатических условий. Чтобы зимние регионы больше развивали зимние виды спорта. С учетом материально-технической базы, спортивных объектов, тренерско-преподавательского потенциала и вообще исторически сложившихся результатов. Сейчас есть перекосы. Если в северных регионах нет результатов на международной арене по зимним видам спорта, то в южных регионах, например, в Шымкенте, по фристайл-акробатике есть призеры этапов Кубков мира. Даже пятое место на Олимпийских играх. Тут перекосы. Чтобы их не было, сейчас мы работаем, чтобы упорядочить развитие видов спорта". Айгуль Бектенова

Руководитель штаба по подготовке к Олимпийским играм Елсияр Канагатов заявил, что у некоторых северных регионов страны нет ни одного спортсмена с лицензией на предстоящие IV зимние Юношеские Олимпийские игры в Канвоне.

"Это говорит о том, что в этих северных областях, к сожалению, к зимним видам отношение очень нехорошее. Не уделают внимания развитию этих видов спорта. Зимние виды спорта очень важны, 12 видов у нас в стране развивается. И мы провели зимние Азиатские игры, всемирную Универсиаду. И есть хорошие спортивные объекты, на современном уровне построенные. Но, к сожалению, опять вопрос развития непосредственно в ДЮСШ. И отделений ДЮСШ по зимним видам спорта недостаточно. К сожалению, есть вопрос по оплате труда детских тренеров по зимним видам спорта. Сейчас министерство на контроле держит и в ближайшее время говорит, этот вопрос решится". Елсияр Канагатов

Он считает, что нужно сделать упор на ДЮСШ и открывать там отделения по зимним видам спорта.

Айгуль Бектенова также рассказала, когда объявят конкурс на дизайн формы для Олимпиады в Париж.