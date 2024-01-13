В Астане украли проводку из припаркованного автомобиля

Необычный факт кражи произошел в столице. Двое мужчин вынесли около 100 метров кабеля из припаркованного в паркинге автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Материальный ущерб составил 700 тысяч тенге.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками районного отдела криминальной полиции УП "Сарыарка" установлены двое жителей столицы в возрасте 23-х лет. Выяснилось, что молодые люди в ночное время проникли в паркинг и из незапертой автомашины FAV вынесли около 100 метров кабеля", – сообщили в ДП Астаны.

Похищенное они сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению.

В отношении мужчин завели дело по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемые дали признательные показания. Полиция проверяет их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Также полиция сообщила, что они регулярно проверяют места сбыта и незаконного оборота цветных и черных металлов.

"Департамент полиции Астаны убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять свой транспорт незапертым, также полицейские предупреждают не приобретать товар с рук без соответствующих документов и сообщает, что за скупку краденого предусмотрена уголовная ответственность". ДП Астаны

МВД сообщило, что полицейские с начала года задержали 58 разыскиваемых преступников.