В двух областях из-за непогоды ввели ограничения на трассах
По данным от "КазАвтоЖол", ограничения коснулись Карагандинской и Павлодарской области.
В Карагандинской области для грузового и общественного транспорта закрыта дорога от областного центра – Караганды до границы Павлодарской области (протяженность 165 км) по трассе Кызылорда-Павлодар. Ограничение ввели из-за снега, низовой метели, плохой видимости, ветра и гололеда.
В Павлодарской области запретили проезд для грузового и общественного транспорта на дороге от границы Карагандинской области до поселка Шидерты (протяженность 71 км) по трассе Кызылорда-Павлодар. Сделано это из-за ухудшения погодных условий в Карагандинской области.
По данным национального оператора дорог, к текущему часу на трассах задействовано 246 единиц техники и 445 человек.
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