В ряде областей сохраняется штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана на 15 января. По прогнозам синоптиков, большая часть республики будет подвержена ветру и метели, сообщает Zakon.kz.

На западе, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильный снег, туман, гололед. На севере области низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Алматы и Конаеве временами ожидаются туман, гололед.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 23 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На севере низовая метель, в горных районах области туман. Порывы ветра в районе Алакольских озер до 17-22 м/с.

Ночью на юге Кызылординской области ожидается гололед.

В Павлодарской области и в областном центре – Павлодаре ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Кокшетау прогнозируют ветер до 15-18 м/с.

На востоке, юге, в центре Абайской области ожидается метель. Порывы ветра до 23 м/с. В Семее ночью ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Ночью на большей части области, днем на севере, востоке, юге области ожидается метель. Порывы ветра до 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидается метель. Ветер до 15-20 м/с.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске также ветер с порывами до 18 м/с.

На юге Карагандинской области ожидается туман. Порывы ветра до 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер до 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области сохраняется сильный мороз 20 градусов. В Актау ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер: порывы 23 м/с. В Петропавловске ожидается ветер до 15-20 м/с.