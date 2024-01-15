Развитие спорта и помощь сельской молодежи: оператор лотереи "Сәтті Жұлдыз" подвел итоги 2023 года

По результатам 2023 года оборот "Сәтті Жұлдыз" составил 356 млрд тенге, из которых более 303 млрд тенге было выплачено победителям. При этом немало средств лотерея вкладывает в значимые социальные проекты.

Статус Национальной лотереи, полученный компанией в соответствии с Постановлением Правительства РК от 10 февраля 2017 года №48, требует от "Сәтті Жұлдыз" исполнения определенных обязательств.

"Так, согласно Закону РК "О лотереях и лотерейной деятельности", Национальная лотерея обязуется 10% от разницы между выручкой и суммой призового фонда перечислять в счет Единого оператора по распределению денежных средств, направленных на развитие физической культуры "Спорт Қоры". Всего в счет Единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств за 2023 год было выплачено 5 млрд тенге. С 2023 года предусмотрена норма Закона "О лотерее и лотерейной деятельности", согласно которой Национальной лотереей в общественный фонд "Қазақстан Халқына" должно быть направлено не менее 10% от разницы между выручкой и призовым фондом. Таким образом, общая сумма, начисленная Национальной лотереей "Сәтті Жұлдыз" в пользу общественного фонда, превышает 4,8 млрд тенге", - сообщили представители Национальной лотереи.

Рассказываем, каким общественным программам и проектам лотерея помогла претвориться в жизнь.

239 млн тенге за прошедший год направили международному шахматному фестивалю Satty Zhuldyz. Призовой фонд турнира составил 120 млн тенге, его основная цель – популяризация шахмат и повышение мастерства молодых казахстанских спортсменов, в частности, благодаря проведению мастер-классов с первой чемпионкой мира в Казахстане Бибисарой Асаубаевой и другими гроссмейстерами со всего света.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

Проект рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Сергея Цырульникова "100 аулов" также подразумевает проведение мастер-классов и открытых тренировок с участием прославленных олимпийских чемпионов. Но на сей раз в фокусе внимания – сельская молодежь, которую мотивируют добиться собственных спортивных высот. Дабы помочь инициаторам благородного действа в организации мероприятий и обеспечении детей инвентарем, "Сәтті Жұлдыз" пожертвовали проекту "100 аулов" 20 млн тенге.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

В еще одно детище Цырульникова - "Интеллектуальный класс - конструктор", стимулирующий развитие интеллектуальных игр в сельской местности – вложили 26 млн тенге. В рамках проекта созданы кабинеты шахмат и тоғызқұмалақ, адаптированные, в том числе, к нуждам ребят с особыми потребностями.

40 млн тенге от компании получила программа по выделению 10 образовательных грантов в региональные высшие технические учебные заведения Казахстана для социально незащищенных абитуриентов "10 грантов".

Проекту "Сұлу", нацеленному на вовлечение сельских девочек 6-10 лет в занятие групповой гимнастикой и обучение тренеров-преподавателей, досталось 108 млн тенге. К слову, проект предполагает охватить более 960 детей и 12 тренеров-преподавателей в трех развивающихся регионах.

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

В целом, за период 2021-2023 года общая сумма добровольных финансовых вливаний со стороны "Сәтті Жұлдыз" превысила миллиард тенге.