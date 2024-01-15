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Законодательство РК

Развитие спорта и помощь сельской молодежи: оператор лотереи "Сәтті Жұлдыз" подвел итоги 2023 года

Спорт Фото: "Сәтті Жұлдыз"
По результатам 2023 года оборот "Сәтті Жұлдыз" составил 356 млрд тенге, из которых более 303 млрд тенге было выплачено победителям. При этом немало средств лотерея вкладывает в значимые социальные проекты.

Статус Национальной лотереи, полученный компанией в соответствии с Постановлением Правительства РК от 10 февраля 2017 года №48, требует от "Сәтті Жұлдыз" исполнения определенных обязательств.

"Так, согласно Закону РК "О лотереях и лотерейной деятельности", Национальная лотерея обязуется 10% от разницы между выручкой и суммой призового фонда перечислять в счет Единого оператора по распределению денежных средств, направленных на развитие физической культуры "Спорт Қоры". Всего в счет Единого оператора по распределению внебюджетных денежных средств за 2023 год было выплачено 5 млрд тенге. С 2023 года предусмотрена норма Закона "О лотерее и лотерейной деятельности", согласно которой Национальной лотереей в общественный фонд "Қазақстан Халқына" должно быть направлено не менее 10% от разницы между выручкой и призовым фондом. Таким образом, общая сумма, начисленная Национальной лотереей "Сәтті Жұлдыз" в пользу общественного фонда, превышает 4,8 млрд тенге", - сообщили представители Национальной лотереи.

Рассказываем, каким общественным программам и проектам лотерея помогла претвориться в жизнь.

239 млн тенге за прошедший год направили международному шахматному фестивалю Satty Zhuldyz. Призовой фонд турнира составил 120 млн тенге, его основная цель – популяризация шахмат и повышение мастерства молодых казахстанских спортсменов, в частности, благодаря проведению мастер-классов с первой чемпионкой мира в Казахстане Бибисарой Асаубаевой и другими гроссмейстерами со всего света.

Спорт

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

Проект рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Сергея Цырульникова "100 аулов" также подразумевает проведение мастер-классов и открытых тренировок с участием прославленных олимпийских чемпионов. Но на сей раз в фокусе внимания – сельская молодежь, которую мотивируют добиться собственных спортивных высот. Дабы помочь инициаторам благородного действа в организации мероприятий и обеспечении детей инвентарем, "Сәтті Жұлдыз" пожертвовали проекту "100 аулов" 20 млн тенге.

Спорт

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

В еще одно детище Цырульникова - "Интеллектуальный класс - конструктор", стимулирующий развитие интеллектуальных игр в сельской местности – вложили 26 млн тенге. В рамках проекта созданы кабинеты шахмат и тоғызқұмалақ, адаптированные, в том числе, к нуждам ребят с особыми потребностями.

40 млн тенге от компании получила программа по выделению 10 образовательных грантов в региональные высшие технические учебные заведения Казахстана для социально незащищенных абитуриентов "10 грантов".

Проекту "Сұлу", нацеленному на вовлечение сельских девочек 6-10 лет в занятие групповой гимнастикой и обучение тренеров-преподавателей, досталось 108 млн тенге. К слову, проект предполагает охватить более 960 детей и 12 тренеров-преподавателей в трех развивающихся регионах.

Спорт

Фото: "Сәтті Жұлдыз"

В целом, за период 2021-2023 года общая сумма добровольных финансовых вливаний со стороны "Сәтті Жұлдыз" превысила миллиард тенге.

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