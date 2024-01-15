Илья Ильин признался, что чувствует себя нужным благодаря социальным сетям
Фото: скриншот видео
Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин вместе с супругой Татьяной обратился к подписчикам и поблагодарил за чувство нужности, которое ему дают его подписчики в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, на спортсмена в Instagram уже подписались 500 тыс. человек.
"Ребят, сегодня 500 тыс. подписчиков у нас в Instagram. И я хотел бы сказать всем: "Спасибо большое". (...) Я уже в какой-то степени уже завишу от Instagram, мне нравится. Я знаю, что меня там ждут люди. Я нужен. Люди ждут какую-то информацию от меня положительную. И, конечно же, поддержка. Спасибо, что мы поднимаем друг другу настроение, радуем друг друга", – сказал Ильин в видео-обращении к поклонникам.
В конце он пожелал всем удачи, а себе поставил цель стать блогером-миллионником.
Ранее семейная пара Ильиных обратилась к казахстанцам с просьбой посоветовать им "хорошую, добрую няню для будущего ребенка".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript