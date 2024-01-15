Илья Ильин признался, что чувствует себя нужным благодаря социальным сетям

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Известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин вместе с супругой Татьяной обратился к подписчикам и поблагодарил за чувство нужности, которое ему дают его подписчики в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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