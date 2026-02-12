Казахстан и Всемирный банк обсудили стратегию партнерства на 2026-2031 годы

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 12 февраля провел встречу с представителями группы Всемирного банка по вопросам формирования новой Рамочной стратегии партнерства с Казахстаном на 2026-2031 годы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Правильетсва, открывая встречу, Серик Жумангарин подчеркнул стратегический характер сотрудничества и выразил признательность за подготовку документа, определяющего ориентиры взаимодействия до 2031 года.

"Мы высоко ценим партнерство со Всемирным банком. Предлагаемая стратегия создает основу для поддержки наших реформ через экспертизу, финансирование и совместные инициативы", – отметил вице-премьер.

Приоритеты, обозначенные в проекте стратегии, включая развитие транспортной и цифровой связанности, климатической повестки, повышение качества услуг в водном и энергетическом секторах, развитие финансовых рынков, стимулирование частных инвестиций, расширение использования возобновляемых источников энергии, соответствуют стратегическим документам и целям социально-экономического развития Казахстана.

В Кабмине отметили готовность Всемирного банка обеспечить финансирование в объеме до 1 млрд долларов ежегодно в течение шести лет.

"По словам вице-премьера, это создаст дополнительные условия для укрепления частного сектора, развития инфраструктуры и повышения конкурентоспособности экономики. Аналитическое сопровождение реформ продолжится в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Казахстана и Всемирного банка", – говорится в сообщении.

В ходе встречи также подведены итоги реализации предыдущей Стратегии на 2020-2025 годы. За этот период реализовано 14 проектов на общую сумму 4,2 млрд долларов. Среди них – развитие международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай", реконструкция автодороги "Алматы – Хоргос", модернизация ирригационных и дренажных систем и др.

