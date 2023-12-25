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Какие сертификаты заменит реестр отечественных производителей в Казахстане

Какие сертификаты заменит единый реестр казахстанских производителей Фото: akorda.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 декабря сообщил, что на смену индустриальному сертификату и сертификату CT-KZ придет Реестр товаров казахстанского происхождения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев рассказал о том, как будут поддерживать казахстанского производителя.

"Для стимулирования повышения конкурентоспособности продукции ОТП и унификации условий производства на смену индустриальному сертификату и сертификату CT-KZ будет сформирован Реестр товаров казахстанского происхождения. Реестр будет доступен всем заинтересованным сторонам и станет единственным источником сведений о товарах казахстанского происхождения для предоставления мер господдержки", – указал министр.

Преференции, по его словам, будут предоставлять только тем производителям, чьи товары включены в реестр. Заинтересованные лица – заказчики, производители, госорганы – смогут самостоятельно получать информацию из реестра.

О том, что единый реестр отечественных производителей появится в Казахстане, стало известно в ноябре.

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