Какие сертификаты заменит реестр отечественных производителей в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на правительственном часе в Мажилисе 25 декабря сообщил, что на смену индустриальному сертификату и сертификату CT-KZ придет Реестр товаров казахстанского происхождения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Шаккалиев рассказал о том, как будут поддерживать казахстанского производителя.

"Для стимулирования повышения конкурентоспособности продукции ОТП и унификации условий производства на смену индустриальному сертификату и сертификату CT-KZ будет сформирован Реестр товаров казахстанского происхождения. Реестр будет доступен всем заинтересованным сторонам и станет единственным источником сведений о товарах казахстанского происхождения для предоставления мер господдержки", – указал министр.

Преференции, по его словам, будут предоставлять только тем производителям, чьи товары включены в реестр. Заинтересованные лица – заказчики, производители, госорганы – смогут самостоятельно получать информацию из реестра.

О том, что единый реестр отечественных производителей появится в Казахстане, стало известно в ноябре.