Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Барак Обама и Джо Байден обратились к кандидату в президенты США

Барак Обама и Джо Байден обратились к кандидату в президенты США, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 10:38 Фото: Instagram/barackobama
Известный государственный и политический деятель, 44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и действующий президент Джо Байден 20 октября 2024 года поздравили Камалу Харрис с 60-летием, сообщает Zakon.kz.

Обама опубликовал фото с именинницей и назвал ее подругой.

"С днем ​​рождения, моя подруга Камала Харрис! Она всю жизнь боролась за людей, которым нужен голос и шанс – теперь наша очередь помочь избрать ее нашим следующим президентом. Убедитесь, что вы готовы проголосовать", – написал Барак, обращаясь к кандидату в президенты США.

Также пост в Instagram Камале Харрис посвятил Джо Байден, который считает, что она станет великим президентом.

"С днем ​​рождения, Камала Харрис! Я горжусь тем, что ты рядом со мной, и я знаю, что ты будешь великим президентом. В твой день рождения я призываю людей запланировать голосование", – написал действующий президент США, опубликовав черно-белое фото с юбиляршей.

Ранее другой кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис уволена с поста вице-президента США. Такое громкое заявление он позволил себе во время выступления на митинге в Пенсильвании.

Читайте также

Молдова
Президент Молдовы Майя Санду сделала резкое заявление после результатов выборов
Праздник
Фигуристка Самоделкина обратилась из США к своему папе
Турция
Турецкий пастух выдвинул новое требование к работодателям
Динара Халдарова
Байден Джо Обама Барак США 2024 год День рождения Президенты Харрис Камала
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Тепло закончилось: 21 октября синоптики обещают казахстанцам дожди и снег
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Жена Петросяна опубликовала редкое фото мужа с ребенком
Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность
Опасная погода: в Шымкенте и восьми областях объявлено штормовое предупреждение
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на Розыбакиева
В Алматы автомобиль сбил девушку насмерть на ул. Розыбакиева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: