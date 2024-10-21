Барак Обама и Джо Байден обратились к кандидату в президенты США

Известный государственный и политический деятель, 44-й президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и действующий президент Джо Байден 20 октября 2024 года поздравили Камалу Харрис с 60-летием, сообщает Zakon.kz.

Обама опубликовал фото с именинницей и назвал ее подругой.

"С днем ​​рождения, моя подруга Камала Харрис! Она всю жизнь боролась за людей, которым нужен голос и шанс – теперь наша очередь помочь избрать ее нашим следующим президентом. Убедитесь, что вы готовы проголосовать", – написал Барак, обращаясь к кандидату в президенты США.

Также пост в Instagram Камале Харрис посвятил Джо Байден, который считает, что она станет великим президентом.

"С днем ​​рождения, Камала Харрис! Я горжусь тем, что ты рядом со мной, и я знаю, что ты будешь великим президентом. В твой день рождения я призываю людей запланировать голосование", – написал действующий президент США, опубликовав черно-белое фото с юбиляршей.

Ранее другой кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис уволена с поста вице-президента США. Такое громкое заявление он позволил себе во время выступления на митинге в Пенсильвании.