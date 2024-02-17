Автодороги закрыли из-за непогоды уже в 11 областях Казахстана

Фото: МЧС РК

По состоянию на 22:00 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 28 автодорогах республиканского значения в 11 областях, сообщает Zakon.kz.

Абайская область – 5 автодорог общей протяженностью 1142 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости): "Омск – Майкапшагай" – г.Семей – с.Калбатау (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями);

с.Калбатау – с.Богас (для всех видов), с.Бугаз – гр.ВКО (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями). Для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями: "Караганда – Аягуз – Тарбагатай – Бугаз" – г.Аягуз – с.Бугаз;

"Алматы – Усть-Каменогорск" – гр.Жетысуской обл. – гр.ВКО;

"Таскескен-Бахты" – с.Таскескен – с.Урджар;

"Усть-Каменогорск – Семей" – г.Семей – гр.ВКО. Акмолинская область – 2 автодороги общей протяженностью 77 км (понижение температуры воздуха). Для дизельного вида автотранспорта: "Екатеринбург – Алматы" – ПВП Жибек жолы – гр.Карагандинской обл.;

"Астана-Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" – с.Кабанбай батыра – гр.Карагандинской обл. Алматинская область – 2 автодороги общей протяженностью 99 км (снег, понижение температуры воздуха): "Подъезд к турбазе Алма-Тау" (для грузового и общественного);

"Алматы-Ташкент-Термез" - с.Жанакурлыс-гр.Жамбылской обл. (для всех видов). Восточно-Казахстанская область – 6 автодорог общей протяженностью 1238 км (снег, метель, ограничение видимости, угроза самопроизвольного схода снежных лавин): "Усть-Каменогорск – Риддер – граница РФ" – п.Белоусовка – г.Риддер (для грузового вида с прицепом и полуприцепом);

"Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон – Карагай – Рахмановские ключи" – с.Ушановское – г.Алтай (для всех видов);

"Омск-Майкапчагай" – гр.Абайской обл. – г.Зайсан, с.Улкен Каратал – гр.КНР (для всех видов). Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 150 км (снег, метель ветер, ограничение видимости): "Алматы – Ташкент – Термез" – гр.Алматинской обл. – с.Кордай (для всех видов);

с.Кенен – с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов). Жетысуская область – 2 автодороги общей протяженностью 158 км (снег, метель, ветер, ограничение видимости): "Ушарал-Достык" – ст.Коктума – ст.Достык (для всех видов);

"Алматы-Усть-Каменогорск" - поворот на Ушарал-гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями). Карагандинская область – 4 автодороги общей протяженностью 1251 км (понижение температуры воздуха). Для дизельного вида автотранспорта: "Астана – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау" – гр.Акмолинской обл.– г.Темиртау;

"Кызылорда – Павлодар" – г. Караганда – гр.Павлодарской обл.;

гр.Улытауской обл. – п.Топар, п.Ботакара – г.Каркаралы;

"Екатеринбург – Алматы" – гр.Акмолинской обл. – ПВП Темиртау, Северо-Восточный обход, ПВП Темиртау – г.Караганда, п.Новостройка – г.Балхаш;

"Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара" – гр.Павлодарской обл – п.Ботакара. Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области): "Жезказган-Петропавловск" – гр.Улытауская область. – г.Аркалык (для всех видов). Мангистауская область – 2 автодороги общей протяженностью 132 км (снег, ветер, буран, ограничение видимости): "Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау" - с.Жетыбай-г.Актау (для всех видов);

"Жетыбай – Жанаозен – гр.Туркменистана" – с.Жетыбай-г.Жанаозен (для всех видов). Северо-Казахстанская область – 1 автодорога общей протяженностью 67 км (метель, ограничение видимости): "Кокшетау – Кишкенеколь – Бидайык – гр.РФ (на Омск) – с.Кишкенеколь-гр.РФ. (для всех видов). Улытауская область – 2 автодороги общей протяженностью 115 км (метель ветер, ограничение видимости): "Жезказган – Петропавлоск" – п.Улытау – гр.Костанайской обл (для всехвидов);

с.Жезды – п.Улытау (для дизельных и общественных видов автотранспорта);

"Кызылорда – Павлодар" – г.Жезказган – гр. Карагандинской обл. (для дизельных и общественных видов автотранспорта). На автодорогах республиканского значения задействовано 438 единиц техники и 850 человек. Ранее сообщалось, что автодороги закрыты из-за непогоды в девяти областях Казахстана.

Читайте также Дорожники сделали заявление в связи с сильным морозом до 40 градусов в ВКО Режим ЧС в районе Абайской области: что там происходит Снежные лавины взрывами спустили в горах Алматинской и Восточно-Казахстанской областях

Следите за новостями zakon.kz в: