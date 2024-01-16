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О поставке Кашаганского сжиженного газа на рынок Казахстана договорилось Минэнерго

О поставках Кашаганского сжиженного газа на рынок Казахстана договорилось Минэнерго Фото: pixabay
Министерством энергетики достигнута предварительная договоренность о поставке Кашаганского сжиженного нефтяного газа на рынок Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня, 16 января 2024 года, в рамках исполнения поручения правительства по обеспечению внутреннего рынка сжиженным нефтяным газом Министерством энергетики совместно с акционерами месторождения Кашаган достигнута предварительная договоренность о поставках сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок", – говорится в сообщении Минэнерго. 

По информации ведомства, согласно предварительному договору, национальная компания QazaqGaz номинируется вести переговоры с акционерами месторождения Кашаган о будущих потенциальных поставках сжиженного нефтяного газа, произведенного на установке комплексной переработки нефти и газа "Болашак". 

"На сегодняшний день стороны ведут сотрудничество в направлении принятия окончательного инвестиционного решения по инфраструктурному проекту в области сжиженного нефтяного газа в 2024 году.  Планируется, что поставки сжиженного нефтяного газа на казахстанский рынок начнутся к концу 2025 года", – отмечается в пресс-релизе.

Также сообщается, что к 2027 году после завершения инфраструктурных работ на Кашаганском месторождении объемы производства СНГ достигнут 700 тысяч тонн в год.

Ранее сообщалось, что вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в правительстве Казахстана.

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