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Уступать автомобилям на зеленый свет светофора: МВД исключило скандальную поправку

Новые правила для пешеходов: МВД Исключило скандальную поправку Фото: pixabay
МВД Казхастана исключило из проекта Правил дорожного движения скандальную поправку, сообщает Zakon.kz.

"В СМИ, среди населения и экспертного сообщества широко комментировался проект поправки в пункт 16 правил дорожного движения, ранее размещенной на портале "Открытые НПА" для всеобщего обсуждения. Согласно данной поправке, предлагалось предусмотреть в местах регулируемого движения, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеходам уступать дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток. Сейчас с учетом общественного мнения и экспертного сообщества, указанная поправка исключена из проекта", – пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел подготовило изменения и дополнения в Правила дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб.

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