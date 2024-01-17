КТК приостановил перевалку нефти от грузоотправителей из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий приостановлена перевалка нефти на терминале КТК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил консорциум, неблагоприятные метеоусловия в районе операционной деятельности Морского терминала КТК вынуждают приостановить перевалку нефти до нормализации погодной обстановки и снятия штормовых предупреждений.



"Прием нефти от грузоотправителей также приостановлен в связи с затовариванием мощностей по хранению сырья. Напомним, что КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, что обуславливает текущие ограничения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министерством энергетики достигнута предварительная договоренность о поставке Кашаганского сжиженного нефтяного газа на рынок Казахстана