Что изменится в строительстве зданий и домов в Казахстане

Комитет Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу Строительный кодекс, сообщает Zakon.kz.

Законопроект разработали по поручению президента. Как отметил депутат Нуртай Сабильянов, новый Строительный кодекс направлен на установление прогрессивных и системных механизмов архитектуры и градостроительства, внедрение информационной системы e-Qurylys, которая позволит в онлайн- режиме контролировать все этапы строительства, внедрение единого реестра разрешений в сфере строительства, внедрение общественного контроля архитектурно-строительной деятельности.

"Законопроектом предусматривается повышение качества строительства, а также регламентация особенностей проектирования в сейсмических зонах, увеличение гарантийного срока эксплуатации объектов с двух до пяти лет. Строительный кодекс состоит из 250 статей, также предусматриваются изменения в четыре кодекса и 13 законов. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение". Нуртай Сабильянов

В случае принятия проекта Строительный кодекс заменит собой законы: