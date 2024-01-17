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Законодательство РК

Что изменится в строительстве зданий и домов в Казахстане

Казахстан строительство кодекс Фото: Zakon.kz
Комитет Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу Строительный кодекс, сообщает Zakon.kz.

Законопроект разработали по поручению президента. Как отметил депутат Нуртай Сабильянов, новый Строительный кодекс направлен на установление прогрессивных и системных механизмов архитектуры и градостроительства, внедрение информационной системы e-Qurylys, которая позволит в онлайн- режиме контролировать все этапы строительства, внедрение единого реестра разрешений в сфере строительства, внедрение общественного контроля архитектурно-строительной деятельности. 

"Законопроектом предусматривается повышение качества строительства, а также регламентация особенностей проектирования в сейсмических зонах, увеличение гарантийного срока эксплуатации объектов с двух до пяти лет. Строительный кодекс состоит из 250 статей, также предусматриваются изменения в четыре кодекса и 13 законов. Комитет готов взять в работу законопроект и подготовить по нему заключение".Нуртай Сабильянов

В случае принятия проекта Строительный кодекс заменит собой законы:

  • "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности";
  • "Об индивидуальном жилищном строительстве";
  • "О долевом участии в жилищном строительстве".

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