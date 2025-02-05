Для собственников и владельцев ИИ в Казахстане предусмотрят административную ответственность

Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Нуртай Сабильянов сообщил, что для собственников и владельцев ИИ в Казахстане будет предусмотрена административная ответственность, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил Нуртай Сабильянов 5 февраля 2025 года, депутатами иниицированы три законопроекта, регулирующие сферу ИИ. Это законопроект "Об искусственном интеллекте" и сопутствующие ему поправки, а также дополнения в Кодекс об административных правонарушениях.

"Законопроекты направлены на установление единой правовой базы использования технологий искусственного интеллекта. Основным законопроектом определяются правовые и организационные основы регулирования обеспечения прозрачности и безопасности в сфере искусственного интеллекта, особенности использования искусственного интеллекта государственным органами и квазигосударственными организациями", – сказал Нуртай Сабильянов.

Он добавил, что поправки предусматривают права и обязанности субъектов отношений в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, сопутствующими проектами законов обеспечивается защита прав потребителей в отношении продуктов с использованием искусственного интеллекта, защита персональных данных, безопасность распространения продукции масс-медиа, созданная системами искусственного интеллекта. Также предусматривается административная ответственность собственников и владельцев технологий искусственного интеллекта.

На расширенном заседании правительства 28 января 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству форсировать развитие искусственного интеллекта в стране и приступить к внедрению его в государственных органах и национальных компаниях.