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Законодательство РК

Чем отличается цифровой судебный исполнитель от человеческого собрата, рассказали в Минюсте

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 15:23 Фото: Zakon.kz
В Казахстане реализуется проект "Цифровой судебный исполнитель". Робот самостоятельно производит процессуальные действия по взысканию долгов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, ранее при несвоевременном погашении задолженности гражданам приходилось оплачивать частному судебному исполнителю дополнительно до 25% от суммы штрафа.

"Ключевыми недостатками данного алгоритма являлись: возбуждение исполнительного производства после оплаты долга; включение расходов за отправку SMS в стоимость долга; арест всех банковских счетов должника с санкции прокурора; длительность совершения процессуального действия до 3 рабочих дней; коррупционные риски, зависимость граждан от частного судебного исполнителя и другие", – сказал Бекболат Молдабеков на пресс-конференции в СЦК 5 ноября 2024 года.

Он пояснил, что теперь граждане освобождены от расходов по оплате деятельности частных судебных исполнителей и визитов к ним. Такая возможность для населения предоставляется в рамках нового института упрощенного производства.

"После возбуждения упрощенного производства в сумме до 20 МРП граждане получают SMS от 1414 и push-уведомления в EGov Mobile с детальной информацией об упрощенном производстве и имеющемся долге. Нет больше необходимости ходить к частному судебному исполнителю и предоставлять подтверждающие документы о погашении задолженности для прекращения исполнительного производства и снятия арестов", – сообщил вице-министр.

По словам Молдабекова, робот в отличие от частного судебного исполнителя налагает арест только на один банковский счет в пределах суммы долга, тогда как частный судебный исполнитель арестовывает все счета. Для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех арестов. Таким образом человеческий фактор полностью исключается.

"На текущий момент роботом возбуждено 230 тысяч исполнительных производств, оплачено 117 тысяч производств на сумму 941 млн тенге", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что цифровой судебный исполнитель может ежегодно экономить казахстанцам порядка 5 млрд тенге.

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