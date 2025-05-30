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Политика

Какие документы подписали Казахстан и Италия

документы, Казахстан, Италия, сотрудничество, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 14:30 Фото: akorda.kz
По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель совета министров Италии Джорджа Мелони приняли совместное заявление о расширении стратегического партнерства, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, как отмечено в публикации пресс-службы Акорды, члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

  1. Соглашение между правительством Казахстана и правительством Итальянской Республики о реадмиссии лиц.
  2. Совместное заявление между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством предприятий и "Сделано в Италии", Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии о сотрудничестве в области критических полезных ископаемых и критических сырьевых материалов.
  3. Меморандум о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Maire Tecnimont.
  4. Соглашение о сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и Ansaldo.
  5. Меморандум о реализации программы сотрудничества по продвижению практических решений, связанных с водными вызовами, путем обмена знаниями и лучшими практиками в области водного управления между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и OICE
  6. Совместная декларация между Банком развития Казахстана, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. и SACE SpA.
  7. Меморандум о взаимопонимании между АО "Самрук-Энерго" и SACE SpA.
  8. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Kazakh Invest" и Italian Trade Agency.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Казахстан с официальным визитом 29 мая 2025 года. Глава государства Касым-Жомарт Токаев тепло встретил ее в столичном аэропорту, где они провели короткую беседу. 30 мая высокая гостья выступила на специальной сессии Международного форума Астана (Astana International Forum, AIF), где перечислила цели своего визита в Казахстан.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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