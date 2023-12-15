Единый часовой пояс в Казахстане: эксперт рассказал подробности

Эксперт прикладной хронобиологии Болат Нурхожаев на брифинге в Министерстве торговли 15 декабря рассказал, для чего нужен перевод на единый часовой пояс в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Нурхожаев, говоря о переводе на единый часовой пояс, привел успешный пример Кызылординской области.

"Все ученые, научное сообщество считает, что Казахстану нужно переводить время. Я еще раз повторяю, сейчас в Астане, в этих регионах, в которых мы живем в постоянно опережающем летнем времени, поэтому возврат к поясному времени не приведет ни к каким последствиям, потому что у нас есть опыт Кызылординской области, где поменяли. Дети в школу начали просыпаться нормально. Это доказывает, что мы раньше пробуждали их до восхода солнца и тем самым нарушали их фазу быстрого сна – это важная фаза для когнитивной функции, мышления и всего", – отметил эксперт.

При этом он заявил, что это одноразовое мероприятие – возврат к поясному времени.

"Резонный вопрос, в нашем составе находится Комитет технического регулирования, председатель сегодня со мной участвует, у него есть институт стандартизации метрологии. Эталон времени и частоты находится в этом институте. Метрология – это единство измерения, чтобы у нас часы показывали эталонное время, это очень важно и для торговли, и для экономики. Министерство поэтому выступило инициатором", – объяснил министр торговли Арман Шаккалиев инициативу своего ведомства.

8 декабря сообщалось, что в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00-00 акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей переведут местное время на 1 час назад. Таким образом, вся территория Казахстана будет расположена в 5-м часовом поясе.