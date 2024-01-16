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Шаккалиев о едином часовом поясе: Решение еще не принято

Казахстан часовой пояс Фото: pixabay
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции отметил, что окончательное решение о переводе часов в Казахстане еще не приняли, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления все еще рассматривается.

"В ближайшее время будет принято решение. Мы находимся в процессе принятия решения. Точность (перехода на единый часовой пояс. – Прим. ред.) будет зависеть от публикации на портале "Открытые НПА". Как выйдет постановление, мы все с вами будем проинформированы практически в одно время".Арман Шаккалиев

Министерство торговли и интеграции подготовило проект соответствующих поправок в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Согласно проекту планируется, что в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года в 00-00 акиматы городов Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей переведут местное время на 1 час назад.

Новость о том, что в Казахстане могут перевести время, вызвала бурное обсуждение в Сети. В течение нескольких лет этот вопрос обсуждали и различные эксперты.

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МТИ РК Казахстан Арман Шаккалиев
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