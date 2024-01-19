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Кайрат Рахимов стал генеральным директором МАЭК

Кайрат Рахимов назначен генеральным директором МАЭК Фото: Facebook/AkimatMangystau
Новым генеральным директором ТОО "МАЭК" стал Кайрат Рахимов, ранее занимавший должность председателя правления АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 19 января 2024 года, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил коллективу предприятия нового директора.

Кайрат Рахимов в разные годы окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Сеульский национальный университет по специальностям "инженер-электрик", "юриспруденция", и "магистр инженерии".

Трудовой путь начал в 2006 году электромонтером в ТОО "Караганда-Жарык".

С 2007 по 2008 год работал ведущим специалистом отдела регулирования государственной монополии и анализа Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Карагандинской области.

С 2008 по 2009 год – эксперт по вопросам технического регулирования Управления тарифного, технического регулирования и методологии Департамента по регулированию в сфере электро- и теплоэнергетики Агентства РК по регулированию естественных монополий.

С 2009 по 2010 год – главный эксперт Управления координации государственной политики в области энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Департамента энергосбережения, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2010 по 2015 год – главный эксперт, начальник управления Департамента развития электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий, Министерства энергетики РК.

С 2015 по 2018 год – заместитель директора Департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства энергетики РК.

С 2018 по 2020 год – директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК. С 2020 по 2021 год – вице-министр Министерства энергетики РК.

С 2022 год по сегодняшний день работал председателем правления АО "Казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности".

"Глава региона выразил уверенность, что опыт нового руководителя позволит ему преодолеть все вызовы, стоящие перед предприятием, и дал ряд конкретных поручений, касающихся работы энергокомбината", – сказано на сайте компании.

Как отмечено на сайте, Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической энергией, тепловой энергией, водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

На предприятии работают 3645 рабочих и специалистов.

В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций, реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.

С 1 мая 2003 года владельцем и оператором энергетического комплекса МАЭК стал ТОО "МАЭК – Казатомпром" – 100% дочернее предприятие Национальной атомной компании "Казатомпром".

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