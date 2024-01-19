Погода в Алматы на 7 дней: в выходные город засыплет снегом, но с началом недели ожидается потепление

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным РГП "Казгидромет", алматинцев ожидают обильные осадки, но на следующей неделе будет теплая погода.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 20 по 26 января жителей и гостей южной столицы ждут сильные осадки. Ночью и утром будет наблюдаться туман.

20 января: облачно, снег, временами сильный. Временами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -4-6°С.

21 января: облачно, временами снег, туман. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -6-8°С.

22 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -3-5°С.

23 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0+2°С.

24 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

25-26 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

Ранее синоптики объявили, что в Казахстан вернутся снегопады и морозы до -31°C.