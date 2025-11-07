#Народный юрист
События

Потепление и снова снег: погода в Алматы на неделю

первый снег осенью в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 18:10 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на предстоящие дни. Согласно данным синоптиков, на следующей неделе в мегаполисе ожидается постепенное потепление. Но осадков не следует исключать.

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в выходные дни жителей и гостей южной столицы ожидает хорошая погода – без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет в пределах 0 градусов, днем она повысится от +6+8 до +8+10 градусов тепла.

"В начале следующей недели сохранится погода без осадков. Температура воздуха днем достигнет +10+12°C. Лишь в конце недели прогнозируется ухудшение погоды – днем 13 ноября ожидается дождь, а ночью 14 ноября осадки в виде дождя и снега". Синоптик Даулет Кисебаев

Прогноз погоды по Алматы на 8-14 ноября 2025 г.

8 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +6+8°C.

9 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днем +8+10°C.

10 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°C, днем +8+10°C.

11 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +8+10°C.

12 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +10+12°C.

13 ноября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +10+12°C.

14 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°C, днем +8+10°C.

Ранее в "Казгидромете" предупредили казахстанцев нескольких регионов о надвигающейся непогоде. В нескольких областях будут наблюдаться метели с порывистым ветром и сильные осадки, а некоторые города и населенные пункты накроет туманом.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
