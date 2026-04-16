Общество

Почему в Алматы коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

люди, зонтики, машины, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:26 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Причина – прогнозируемые неблагоприятные погодные условия, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 апреля 2026 года, объявили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы:

"Организовано круглосуточное дежурство ГКП "Алматы Тазалык" и подрядных организаций. В работах задействованы 104 единицы специализированной техники, 74 мотопомпы и 12 ассенизаторских машин, из которых 9 размещены в местах возможных подтоплений. Сформировано 75 оперативных бригад (425 дорожных рабочих), подготовлено 2300 мешков с песком. Общий суточный выход дорожных рабочих составляет 2710 человек".

Также сообщается, что дополнительно дежурит Служба спасения Алматы, задействовано 15 мотопомп и 1 ассенизаторская машина. По линии городского департамента по чрезвычайным ситуациям привлечены 53 единицы техники и 240 человек личного состава.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Алматы ожидается:

  • 16 апреля ожидается пасмурная погода, с 16:00 до 02:00 17 апреля временами сильный дождь до 17 мм, гроза, порывы ветра до 15-18 м/с. Температура воздуха днем +17+19°С.
  • 17 апреля с 11:00 до конца суток прогнозируется дождь до 12 мм, гроза, ветер до 18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +11+13°С.

"Службы продолжают мониторинг ситуации и при необходимости оперативно принимают меры для обеспечения безопасности жителей и гостей города", – заверили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции акимата Алматы.

