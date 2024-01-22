Вода прибудет, ситуация улучшится: в Атырау ищут деньги для углубления русла Урала

В акимате Атырауской области второй год не могут найти деньги для углубления русла реки Урал. Из-за мелководья в регионе страдает бизнес, нет рыбы и на грани закрытия речной порт, сообщает Zakon.kz.

В устье глубина реки не превышает полуметра. Из-за малой глубины в Урале пропала рыба и почти сошло на нет судоходство, передает 24kz.

"Из-за низкого уровня реки Жайык и маловодья в этом районе заход судов невозможен. Поэтому сейчас мы не можем принять грузы. В последний раз мы получали груз в 2020 году – четыре тысячи тонн. Если углубить дно, вода прибудет и ситуация улучшится". Азамат Зулкарнаев, директор компании грузоперевозок

Проект по углублению русла реки прошел госэкспертизу, но денег в региональном бюджете на это нет. Заявленная сумма составляет 12,5 млрд тенге. В акимате Атырауской области составили заявку и отправили ее в правительство в прошлом году. Ответа пока не последовало.

"Мы завершили проектные документы в прошлом году. Направили письмо в министерство, а также премьер-министру. Изначально предполагалось, что средства выделят из резерва правительства, но их до сих пор нет. И когда будут, неизвестно". Талгат Бисен, зам. руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства

По проекту участок длиной 12 километров и шириной 40 метров надо углубить до трех метров. Вопрос недавно обсудили депутаты городского маслихата. Народные избранники предложили задействовать средства нефтяных компаний региона, чтобы разделить с государством финансовую нагрузку.

Углубление дна в устье Жайыка очень важно для всего региона. Если проект профинансируют, местные предприятия смогут экспортировать свою продукцию водным транспортом. И перспектива заманчивая – можно перевезти почти миллион тонн серы и полипропилена.

В начале января стало известно, что почти 500 килограммов карасей всплыло на поверхность в одном из каналов Атырауской области. Специалисты до сих пор собирают рыбу и выясняют причины мора.

